515斤→418斤 上海男切胃減重8個月減百斤 「走路輕盈了」
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「現在的我，衣服寬鬆了，走路也變得輕盈了，時常都有錯覺，我都能跳起來了，也更喜歡出去和人交流了。」29歲的林楠在減重手術後的第18天，又回到上海交大醫學院附屬新華醫院（以下簡稱「新華術後醫院」）複診，數據顯示，林楠的體重已降至418斤。歷時八個多月，林楠減重近100斤。
澎湃新聞報導，林楠是新華醫院體重管理和代謝疾病診治中心發起的「尋找滬上第一胖」公益減重計畫的報名者之一。 2025年7月，身高181cm、體重515斤的林楠，從1619位報名者中「脫穎而出」，成為該院首個接受公益減重治療的肥胖者，於2025年9月16日啟動治療。此後的八個月，經過藥物治療和生活方式干預，經全面評估林楠於5月18日實施「切胃」手術。
術後第二天，醫療團隊精準調整診療方案，幫助林楠順利拔除氣管插管，讓其轉入普通病房。來自一般外科、呼吸內科、內分泌科、麻醉科、心理科等多學科專家聚在一起，深入討論針對林楠的下一步治療方向。醫護團隊為其訂製專屬用藥、飲食、運動方案，術後一周，林楠便順利康復出院，術後第18天，複查數據顯示，林楠的體重已降至418斤，術後18天內減重近40斤。
2025年9月，當林楠開啟在新華醫院的第一次治療時，從醫院門口到治療室的這段路上，他停下來三次，幾乎走幾步就會喘幾口氣，那時的他，體重515斤，腹圍近2米、BMI指數近80，超出正常值的2-3倍。
如今，當他再次踏入新華醫院的大門，腳步變輕盈，也不需要走走停停了。 「之前我最胖的時候，最高體重甚至有530斤，現在感覺自己腳下真的輕了很多。」林楠說。現在他的腹圍183公分，BMI指數63。
「八個月以來，林楠累計減重近100斤，減重成效十分可觀。」普外科主任龔偉表示，此前長期困擾林楠的高血壓、胰島素抵抗、睡眠呼吸暫停、痛風、肝功能不全等併發症也有所改善。「我還是希望可以減到200公斤以內。」林楠說，這是他未來的目標。
他是「尋找滬上第一胖」公益減重計畫的報名者之一，從1619位報名者中脫穎而出。2025年9月16日開始治療，先接受藥物與生活方式干預，再經評估進行切胃手術。 林楠初次治療時體重515斤，術後第18天已降至418斤，八個月內累計減重近100斤。醫療團隊也依其狀況調整飲食、運動與用藥，幫助他穩定恢復。 他表示走路變輕盈、衣服也寬鬆許多，社交意願提高。醫師指出，高血壓、胰島素抵抗、睡眠呼吸暫停、痛風與肝功能不全等問題也都有所改善。
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他是「尋找滬上第一胖」公益減重計畫的報名者之一，從1619位報名者中脫穎而出。2025年9月16日開始治療，先接受藥物與生活方式干預，再經評估進行切胃手術。
林楠初次治療時體重515斤，術後第18天已降至418斤，八個月內累計減重近100斤。醫療團隊也依其狀況調整飲食、運動與用藥，幫助他穩定恢復。
他表示走路變輕盈、衣服也寬鬆許多，社交意願提高。醫師指出，高血壓、胰島素抵抗、睡眠呼吸暫停、痛風與肝功能不全等問題也都有所改善。
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