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日爬百層樓想瘦腿 30歲鄭州女膝關節磨損、退化如60歲

中國新聞組／北京3日電
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為了有一雙筷子腿，女子爬樓梯鍛鍊卻傷了膝蓋。（視頻截圖）
為了有一雙筷子腿，女子爬樓梯鍛鍊卻傷了膝蓋。（視頻截圖）

追求纖細身材的「自律」行為，竟成了摧毀健康的隱形殺手。近日，河南鄭州一名30多歲的年輕上班族，因盲目跟風網路熱門的「空腹爬樓梯」減脂教程，每天高強度攀爬近百層樓。半年過去，雖然體重有所下降，但她的膝蓋卻出現嚴重病變，經醫院診斷，其膝關節軟骨已大面積磨損且無法修復，生理退化程度堪比60歲老人。

綜合媒體及社群平台消息，該名女子表示，自己當初是被短影音平台上「居家、零成本、快速見效」的瘦腿口號種草，隨即開啟清晨空腹爬樓的瘋狂計畫。她每天風雨無阻，單日累計上下攀爬近20層高樓達四、五趟。期間即便膝蓋出現酸脹不適，她也誤以為是脂肪燃燒的「正常痠痛」而選擇硬扛。直到近期出現下蹲如針刺、走路頻頻發出「咔咔」異音，甚至連日常行走都寸步難行時才趕緊就醫，未料換來的卻是不可逆的關節骨性關節炎。

醫學專家指出，很多人誤以為爬樓梯最傷膝蓋的是「上樓」，其實不然。人體平地行走時，膝蓋承受壓力約為體重的1至2倍，上樓梯時增加至3至5倍，而下樓梯時的瞬間衝擊力甚至高達體重的6至7倍。該名女子在缺乏專業指導下盲目「反覆上下樓」，等於讓關節長時間承受超負荷的劇烈擠壓。

此外，久坐上班族普遍缺乏運動，大腿前側的股四頭肌與臀部肌肉極度薄弱。在少了「肌肉護具」的緩衝保護下，膝關節內的半月板與軟骨直接產生硬磨。專家呼籲，關節軟骨一旦磨損便幾乎無法再生，盲目追求「筷子腿」而損害關節，付出的代價實在太沉重。

醫師特別提醒，從健康代謝與關節保護的角度來看，「大腿粗、小腿細」才是真正健康的體態，因為充足的大腿肌群能有效分擔膝關節的壓力。

對於有關節不適、體重基數較大或肌肉力量薄弱的族群，若想減脂瘦身，應優先選擇游泳、橢圓機或躺姿力量訓練等「零磨損」的運動。若健康族群想要嘗試爬樓梯鍛鍊，必須嚴格遵守「只上不下」的鐵律（上樓走樓梯、下樓搭電梯），並保持核心收緊、全腳掌踩實發力，切勿挑戰身體釋放的疼痛訊號，以免美腿未成，膝蓋先廢。

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