廣東9歲女摔破朋友家沐浴露 怕被罵…離家出走22年

劉秀紅（中）22年後與家人重聚。（取材自微博）

22年前，廣東揭陽一名9歲女童劉秀紅在朋友家玩耍時，不慎摔破一瓶沐浴露，她擔心回家後遭責罵而離家出走，最終迷路失聯。在公益組織協助及DNA比對技術支持下，劉秀紅近日終於與親生父母相認，劉秀紅母親哭得泣不成聲，直對女兒說：「媽媽對不起你」。

大象新聞、都市現場、網易號「大廠編外實習生」報導，2004年3月，當時9歲的劉秀紅到朋友家玩耍，其間不慎將對方家中的一瓶沐浴露摔碎，因擔心遭到責罵，她沒有返回家中，而是獨自離開朋友家。

劉秀紅一路走到揭陽市仙窖村菜市場附近，由於年紀小且不熟悉周邊環境，很快便迷失方向，找不到回家的路。

在劉秀紅最無助的時候，現在的養父在漁湖橋南發現了她，由於問不出劉秀紅家裡的地址和父母的信息，養父就把她帶回了家，從此收養了她。

劉秀紅失蹤後，她的父母急瘋了，他們四處打聽女兒下落、透過揭陽電視台播報尋人啟事，希望獲得相關線索，但始終沒有結果。

22年來，劉秀紅的家人一直沒有放棄尋找。直到2026年5月，在公益組織「寶貝回家」志願者協助下，透過DNA資料比對，劉秀紅終於確認身分，與失散22年的親生父母取得聯繫。

認親當天，劉秀紅與家人正式見面。見到劉秀紅後，母親第一句話就是向工作人員詢問：「我女兒這些年過得怎麼樣？」在得知女兒生活狀況「還可以」後，她表示：「心裡得到了一點安慰」，哭著對劉秀紅說「媽媽對不起你」。

在團圓現場，母親緊緊拉著劉秀紅的手，眼睛一刻也捨不得離開。她不停夾菜、剝水果，往女兒嘴裡塞吃的，嘴裡念叨著：「多吃點，多吃點，媽對不起你，這麼多年讓你受苦了。」