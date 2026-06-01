我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓SK海力士清州廠有毒氣體外洩 3600名員工疏散

歐巴馬總統圖書館6月19日開幕 門票30元歷來最貴

廣東9歲女摔破朋友家沐浴露 怕被罵…離家出走22年

中國新聞組／北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉秀紅（中）22年後與家人重聚。（取材自微博）
劉秀紅（中）22年後與家人重聚。（取材自微博）

22年前，廣東揭陽一名9歲女童劉秀紅在朋友家玩耍時，不慎摔破一瓶沐浴露，她擔心回家後遭責罵而離家出走，最終迷路失聯。在公益組織協助及DNA比對技術支持下，劉秀紅近日終於與親生父母相認，劉秀紅母親哭得泣不成聲，直對女兒說：「媽媽對不起你」。

大象新聞、都市現場、網易號「大廠編外實習生」報導，2004年3月，當時9歲的劉秀紅到朋友家玩耍，其間不慎將對方家中的一瓶沐浴露摔碎，因擔心遭到責罵，她沒有返回家中，而是獨自離開朋友家。

劉秀紅一路走到揭陽市仙窖村菜市場附近，由於年紀小且不熟悉周邊環境，很快便迷失方向，找不到回家的路。

在劉秀紅最無助的時候，現在的養父在漁湖橋南發現了她，由於問不出劉秀紅家裡的地址和父母的信息，養父就把她帶回了家，從此收養了她。

劉秀紅失蹤後，她的父母急瘋了，他們四處打聽女兒下落、透過揭陽電視台播報尋人啟事，希望獲得相關線索，但始終沒有結果。

22年來，劉秀紅的家人一直沒有放棄尋找。直到2026年5月，在公益組織「寶貝回家」志願者協助下，透過DNA資料比對，劉秀紅終於確認身分，與失散22年的親生父母取得聯繫。

認親當天，劉秀紅與家人正式見面。見到劉秀紅後，母親第一句話就是向工作人員詢問：「我女兒這些年過得怎麼樣？」在得知女兒生活狀況「還可以」後，她表示：「心裡得到了一點安慰」，哭著對劉秀紅說「媽媽對不起你」。

在團圓現場，母親緊緊拉著劉秀紅的手，眼睛一刻也捨不得離開。她不停夾菜、剝水果，往女兒嘴裡塞吃的，嘴裡念叨著：「多吃點，多吃點，媽對不起你，這麼多年讓你受苦了。」

劉秀紅的母親不停往女兒嘴裡塞吃的。（取材自微博）
劉秀紅的母親不停往女兒嘴裡塞吃的。（取材自微博）

上一則

李家超抵中亞參訪哈薩克、烏茲別克 將簽合作備忘錄

下一則

黎家盈有望向港生授「天宮課堂」 神23成員最快明年上半年訪港

延伸閱讀

滬男離家17年發現「被死亡」 妻1原因拒協助恢復身分

滬男離家17年發現「被死亡」 妻1原因拒協助恢復身分

受驚馬闖小區籃球場 貴陽5歲女童慘遭繮繩勒頸拖行2公里亡

受驚馬闖小區籃球場 貴陽5歲女童慘遭繮繩勒頸拖行2公里亡

何瑞芳的美國夢 口袋20塊美金→經營7家麥當勞

何瑞芳的美國夢 口袋20塊美金→經營7家麥當勞
小孩哥吸粉600萬 背後有個「擺爛媽」

小孩哥吸粉600萬 背後有個「擺爛媽」

熱門新聞

「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

上海泳渡賽 女選手露點照被直播 承辦方推給攝影師…

2026-05-26 02:23

超人氣

更多 >
中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案

中餐館半夜遭突襲 16人被ICE抓捕 背後牽扯大案
自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐

自駕計程車在美街頭愈來愈常見 荒謬事件卻一籮筐
「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻

「艾狄胥猜想」80年解方 OpenAI推翻
切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因

切斷就業、健保… 紐時：川普移民策略手段 消除來美誘因
維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人

維州5死數十傷大車禍 華人巴士司機被控過失殺人