浙2女童困電梯2小時 求救保安35次 被懟：別再按電梯玩

監視器拍下女童被困期間不斷求救。(取材自上觀新聞)

浙江杭州臨平區禧瑞江南小區近日發生電梯受困事件，兩名9歲女童受困近2小時，期間多次透過電梯求救系統求助。家長事後查看監控指出，兩孩子輪流按求助超35次，值班保安不僅未到場查看，還回應「不要再按著電梯玩了」，引發家長不滿。物業表示已辭退相關責任人員，並將承擔後續費用與補償責任。

上觀新聞報導，張先生表示，5月23日下午5時許，女兒與另一名同齡女孩搭乘電梯前往他家途中，電梯在上升至7樓時發生故障，卡在4樓與5樓之間。由於兩人身上沒有通訊設備，家長一開始以為孩子只是到別處玩耍，直到晚間發現兩人失聯，才開始在社區內四處尋找。

當晚7時許，家長透過監控查找孩子去向，張先生隨後在地下車庫附近發現故障電梯，敲門後聽見孩子微弱回應，才確認兩人受困其中。物業隨後通知電梯維保單位，工作人員於晚間7時36分到場開門救出兩名女童。

女童家長張先生回應找人經過。(取材自上觀新聞)

事後調閱監控畫面時，家長發現兩名孩子在受困期間持續按壓電梯內求救電話。另一名女童家長欒女士表示，電梯內共有三個求救裝置，兩名9歲孩子在兩個多小時內輪流求助，「起碼按了35次到50次之間」，幾乎用盡所有能想到的方法自救。

欒女士說，最令她憤怒的是，孩子多次求救後，保安竟回應「你們不要再按著電梯玩了」。她表示，孩子還曾請求對方若無法救援，希望能協助撥打119。受困期間兩人情緒緊張、全身濕透，其中一名孩子甚至已躺在電梯裡。「當我看完監控之後，我的眼淚真的止不住流。」

家長指出，故障電梯與物業消控室幾乎只有一牆之隔，保安室步行到現場僅需約1分鐘，但整個過程中都沒有人前往查看。

根據監控紀錄，兩名女童於下午5時23分進入電梯，晚間7時20分左右被家長確認位置。維保單位表示，當晚7時17分接獲物業通知後趕往現場，故障原因為電梯接觸器異常，屬偶發狀況。維保紀錄顯示，事故前一次保養時間為5月13日，電梯維保週期為15天。

針對家長質疑，物業回應稱，經查受困期間值班人員曾三次接聽求救電話，但因通訊訊號不佳，加上接通後話筒未妥善歸位，導致後續呼救訊號未能傳入監控中心，延誤救援時機。

事件發生後，兩名女童已接受進一步檢查。家長表示，孩子目前對搭乘電梯產生恐懼，其中一人直言「這輩子我不想再坐電梯了」，另一人則不敢單獨搭電梯，晚上也不敢自己睡覺。

物業表示，已對事件致歉並承擔相應管理責任，目前已辭退直接責任人員，完成全員應急培訓，將全額負擔兩名兒童檢查費用，並與家長協商精神撫慰補償事宜，同時全面排查電梯設備及升級應急救援流程。雙方表示，目前已完成協商。