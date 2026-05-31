印度高溫50℃、宿舍沒空調 中國留學生熱到逃回國

4月中旬，已有當地人在恆河邊睡覺。（視頻截圖）

印度 近日高溫近50℃，宿舍卻沒有空調，中國留學生 被熱到提前回國了。

封面新聞報導，近期，印度北部與中部平原地區正遭遇持續性極端高溫天氣，邦班達地區最高氣溫飆升至48.2℃，首都新德裡的最高氣溫達到45℃。新德里也經歷了近14年來最熱的5月夜晚，最低氣溫都達到了32.4℃，比正常水平高出5.7℃。

這次印度的高溫從4月底就開始了。雖未趕上5月中旬的45℃的高溫，但在新德里的尼赫魯大學念研一的中國留學生盧嘉藝也經歷了人生中最熱的一段時間。

「4月底的時候，預報就是40-43℃，宿舍比室外還熱。」盧嘉藝所在的宿舍沒有空調，只有電扇，房間很小，也不通風，「只有一個沒有窗紗的窗戶，一開窗蚊子就會咬我。」

在她住宿的時段內，宿舍樓還並未出現斷網停電，但整晚轉動的風扇吹出的也是熱風，「感覺內臟在沸騰」。除了沖涼，她只能靠大量的冰水來降溫。其宿舍大門口有提供冰水的飲水機，她拿著一升的水瓶子去接冰水，「每晚接四、五次」。

白天，由於教室裡的空調「沒什麼作用」，盧嘉藝常常選擇帶著電腦去咖啡店。「只能去那種連鎖咖啡店，當地普通的咖啡店，有空調的地方都不讓坐那辦公，讓辦公的地方人很多很熱。」

據報導，盧嘉藝是陝西人，雖然在中國也經歷過40℃的高溫，但印度的高溫在她看來「是不一樣的概念」。這樣「沸騰」的日子，持續了差不多半個月，「實在受不了了，就回國了。」當時正好學校放暑假，她本計畫留在印度拍攝一些素材，但身體的不適還是讓她放棄了。「中國的同學都回國了，本地的同學也去其他地方避暑了。」

來自國際能源署的數據，截至2024年，14多億人口的印度，只有9400萬台空調，普及率不到10%。

即便有空調，也不一定能用。2025年，印度超過70%的邦被迫執行輪流停電。據媒體調查，印度每個月停電次數高達14次，每次停電時間在2至12小時。

在金奈做生意的潮汕人Ana表示，她所在的地區溫度沒有北部那麼極端，室外溫度在40℃，目前生活還算正常，市區偶爾停半小時電，郊區會停得久一點，在2小時左右。不過，低收入人群捨不得裝空調，「每月100度電以下是免電費的。」