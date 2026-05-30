吹一晚空調高燒不退 杭州婦肺白了大半 醫：很多人忽視這點…

杭州一名78歲的何阿姨因吹了一晚空調高燒不退、整夜劇烈咳嗽，就醫發現右側肺部已白了大半，確診為「軍團菌肺炎」。(取材自杭州日報)

入夏氣溫攀升，民眾紛紛開啟空調消暑，卻可能暗藏健康危機。杭州一名78歲的何阿姨因吹了一晚空調，隨後高燒不退、整夜劇烈咳嗽，就醫檢查發現，其右側肺部已白了大半，確診為「軍團菌肺炎」。醫生發出緊急提醒，長期未清洗的空調內部是細菌孳生的溫床，民眾在啟用前務必徹底清潔，以免吸入「呼吸刺客」而引發嚴重肺部感染。

杭州日報報導，主治醫師鍾小花表示，何阿姨右肺有大片實變影，經氣管鏡肺泡灌洗，才在樣本中揪出「嗜肺軍團菌」。追問發現，該台空調自去年冬天起就未曾清洗。鍾小花指出，何阿姨初期曾吊點滴使用三天頭孢類抗生素，但「頭孢、青黴素類抗生素對軍團菌無效」，導致亂用藥耽誤病情，所幸在更換針對性抗生素治療後，病情已逐漸好轉。

醫療團隊解釋，空調長期停用後，內部潮濕密閉的環境會讓軍團菌大量繁殖，開機後便隨冷風變成氣溶膠被吸入肺部。軍團菌專挑老人、兒童及慢性病等免疫力 較差的族群下手，其初期表現為高熱、咳嗽、乏力，與感冒高度相似而極易誤診。此病不僅傷肺，嚴重時還會損害肝腎，甚至引發呼吸衰竭與多器官衰竭。

事實上，家用空調的髒污程度遠超想像。根據中國環境科學學會室內環境與健康分會調研顯示，高達88%的家用空調散熱片細菌總數超標，平均超標約40倍，另有84%黴菌超標。空調若長期不清洗，除了易引發軍團菌肺炎，吹出的塵蟎與細菌也容易引發過敏、濕疹等皮膚病，或誘發鼻炎、喉嚨痛與呼吸道疾病。

面對高溫季，醫生呼籲啟用空調前別忘了先清洗，使用時應勤通風、勿貪涼。普通家用空調可自行拔掉電源、清洗過濾網，並用專用清洗劑噴淋蒸發器散熱片，靜置後開啟製冷20至30分鐘排出汙水，一旦出現發熱、咳嗽等症狀，請務必及時就醫。