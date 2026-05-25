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阿嬤情書破10億票房 小本電影新高 星媒解讀為「統戰片」

中國新聞組／北京25日電
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5月19日，北京大學師生與「給阿嬤的情書」主創團隊參加觀賞電影後的對談會。圖為觀...
5月19日，北京大學師生與「給阿嬤的情書」主創團隊參加觀賞電影後的對談會。圖為觀眾手持票根拍照留念。（中新社）

據貓眼專業版數據，24日11時38分，潮汕方言電影「給阿嬤的情書」上映25天，這部成本僅1400萬元（人民幣，下同，約206萬美元）、全素人出演的電影，總票房已突破10億元，持續刷新中國電影中小成本現實題材電影的票房紀錄。導演藍鴻春感慨：「精耕細作、扎根生活的誠意之作，是不會被市場辜負的。」

「給阿嬤的情書」由潮汕本土導演藍鴻春執導，講述潮汕阿嬤（祖母）葉淑柔半生等待遠赴泰國的丈夫鄭木生的「僑批」（匯款和家書），孫子遠赴泰尋親，卻發現埋藏半世紀的祕密，原來鄭木生早已離世，多年來越洋寄給淑柔的書信，原來全是陌生女子謝南枝代筆，串聯起中泰兩地、兩代人的牽掛與堅守。

在某電影評分網站上，超過63萬觀眾給「給阿嬤的情書」打出9.1高分，成為今年開分最高的國產電影。

自上映以來，電影口碑一路走高，無數觀眾變身「自來水」含淚推薦。有觀眾表示：「後勁太大了，太好哭了。看完後，無論是刷到相關的文章、視頻，甚至再聽主題曲，都會再次落淚。」

「給阿嬤的情書」的熱門也帶動了觀眾對取景地的關注與熱情。

據了解，電影跨越廣東汕頭、潮州、揭陽多地進行拍攝，包括汕頭小公園、龍湖古寨、潮州泰佛殿、揭陽棉湖解放路等多個極具潮汕特色的地標，在還原潮汕自然與人文景觀的同時，也呈現了一幅極具生活氣息的潮汕風潮。

廣東汕頭依托劇情打造了集僑批文化溯源、電影取景地探訪、潮汕非遺體驗於一體的沉浸式文化之旅。許多觀眾親身前往，感受影片裡的情感氛圍，打卡同款風景與美食。

不過，新加坡「聯合早報」一篇文章卻以電影解讀為名，把讀者視線引向政治，文中先是肯定該片在藝術上以及票房上的成功，但解讀電影只是幌子，真正用意是在警告新加坡華人：「別被騙了」，這是「統戰片」，你在看電影時，要從情感中抽離出來，不要對中國產生親近感。

作者提醒新加坡人：新加坡自1965年獨立以來，就不是華人國家，新加坡人與中國，是祖籍連接，而非祖國情感。

電影「給阿嬤的情書」近期引發熱潮，片中潮汕人下南洋與家人分隔兩地，充滿離散痛苦的...
電影「給阿嬤的情書」近期引發熱潮，片中潮汕人下南洋與家人分隔兩地，充滿離散痛苦的歷史，有人流淚兩小時，全體觀眾等到所有字幕放完才離場，被濃烈的情感黏在座位上久久不能自拔。（取材自新華社微信公眾號）

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