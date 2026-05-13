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「67歲高齡產女」再掀熱議 6歲小天賜餵奶病母 網友鼻酸

中國新聞組／即時報導
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小天賜母親節暖心餵奶，視頻讓網友鼻酸。（視頻截圖）
小天賜母親節暖心餵奶，視頻讓網友鼻酸。（視頻截圖）

山東婦人田新菊67歲時不顧家人反對，在2019年生下女兒「小天賜」，與69歲老伴黃維平再度當上爸媽；田新菊2025年車禍癱瘓，各界關注5歲小女兒處境，這起轟動全網的「67歲高齡產女」事件，今年母親節因為一段視頻再次走進大眾視野。

綜合媒體報導，黃維平在母親節更新視頻，影片中73歲的妻子田新菊在病床上接受治療，6歲的小天賜穿著粉紅色短袖，手裡捧著牛奶，踮著腳遞到媽媽嘴邊，奶聲奶氣地祝媽媽母親節快樂，還像個小大人一樣哄著「媽媽要聽話，很快就好了」。而田新菊喝了兩口就虛弱地推開，反覆說著「你喝吧」，眼裡滿是心疼。

影片發出幾個小時就收穫上萬點贊，評論區的網友們討論得熱火朝天；有網友說，「多大年紀幹多大年齡的事，32歲生娃都覺得晚了，現在更年期各種不適，這也是對孩子的不負責任」，還有網友說，老兩口都糊塗，這麼大年紀了還生孩子，精力體力都達不到帶孩子陪孩子的，「為了展現自己年輕能自然受孕，兩人真是把任性自私演繹到了極致」。

據了解，田新菊曾是婦幼保健院的工作人員，丈夫從事律師工作，兩人在子女成家立業後退休，在家安享晚年；2018年田新菊罹患腦梗塞，配合醫生的治療吃藥，沒想到月經竟恢復正常。

老公擔心妻子健康出問題，於是到各大醫院檢查，卻檢查出懷孕，兩人起初都不相信，但之後再檢查，證實已經懷孕4個月，而且寶寶十分健康，因此決定生下孩子。兩人的子女都不同意，甚至揚言斷絕關係，不過兩人依舊堅持。

2019年田新菊剖腹產下女兒，卻在2025年3月車禍導致癱瘓臥床，照顧孩子的重擔全落在老公身上，當時網友們就憂心兩人離開後女兒沒人照顧。

據報導，兩人對此表示早已想好應對策略，他們打算在女兒8歲時，教她做飯、做家事，還給孩子存了一些錢，並買了保險，若真的發生不幸，會將孩子送到一個無兒無女的家庭。今年這段母親節視頻，在網路掀起熱議，也讓無數網友看了鼻酸。

母親節 牛奶

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