武漢「腹肌小伙」擺攤賣雞蛋火了 3小時賣出4700枚

熊傲林年輕、陽光的面孔吸引不少叔叔阿姨的目光，（取材自九派新聞）

近日，在武漢 東西湖區多個小區門口，常有一位26歲小伙擺攤賣雞蛋 。攤主熊傲林是江漢大學教育學專業的畢業生，年輕、陽光的面孔吸引不少叔叔阿姨的目光，被封為「腹肌小伙」，3小時賣出4700個蛋，不少人跨區趕來。雞蛋攤粉絲群上百人，還有阿姨搶著為他介紹對象。

九派新聞報導，熊傲林畢業後曾做過兩年多的水果店老闆，「正好我叔叔是開雞場的，他養了32萬隻雞。」熊傲林深知叔叔雞場生產的雞蛋新鮮、品質好，於是便放下「老闆」身分，與叔叔一起擺攤賣雞蛋。

來到熊傲林的攤位，看到成箱的雞蛋整齊擺放，攤位一側的小桌上還展示著煮熟的雙黃蛋和雞飼料。前來光顧的顧客無一不對雞蛋豎起大拇指：「雞蛋又大又新鮮！我經常來他家買。」一位阿姨這樣說道。

「好多人喜歡吃雞蛋，但較難買到新鮮的。」出於這個想法，熊傲林沒有選擇做線上團購，而是在多個居民小區門口擺攤，讓居民們就近吃到新鮮雞蛋。

最初無人問津，他主動煮雞蛋展示，為叔叔製作雞場宣傳海報，再借助互聯網，拍攝視頻記錄出攤過程。他不斷改進自己的雞蛋小攤，逐漸做成了「小區雞蛋王」，回頭客眾多。

過年前，他3小時賣出了13箱雞蛋，大約4700個，創下了他接手雞蛋攤以來的銷售紀錄，「那個月收入差不多有萬把元。」

擺攤這幾個月以來，他也用第一視角拍攝視頻，宣傳自己的雞蛋攤。如今，他已有一個上百人的粉絲群，單條視頻瀏覽量突破20萬。不少年輕人跨區趕來，「有江漢區的、武昌區的，他們一直都很支持我們。」熊傲林回憶道，還有許多阿姨看他年輕，「搶著」要他的微信，說要給他介紹對象。

另據極目新聞報導，許多人看到熊傲林，都以為他是體育生。熊傲林也分享他的健身心得。每天清晨6時，熊傲林雷打不動地起床健身一小時。他表示不喝蛋白粉，日常蛋白質補充全靠吃自家雞蛋。就連擺攤等待顧客的間隙，他也不閒著，會在攤位前快速做幾組俯臥撐，緊實的腹肌線條格外吸睛。

擺攤的熊傲林。（取材自極目新聞）