「人類活到120歲不是夢」 鍾南山一直堅持6個長壽祕訣

鍾南山院士。（取材自廣州廣播電視台「健康100分」微信公眾號）

即將90歲高齡的中國工程院院士鍾南山 ，近日在一場活動中表示，相信未來十年人類會活得更長，「將來活到120歲不是夢」，他的六大長壽養生祕訣也隨之曝光。

大象新聞報導，鍾南山從細胞分裂周期、人體生長期等科學角度推算，人類的自然壽命上限，確實能達到120歲，但現實生活中，大多數人活不到這個歲數，他認為和生活方式有關。

鍾南山曾指出，健康與壽命有60%由生活方式決定，遺傳因素只占15%；換句話說，長壽的「鑰匙」主要握在自己手裡，而鍾南山也有自己的長壽6個秘訣。

第一條，鍾南山幾十年如一日、雷打不動的規律作息，可能是走向長壽的第一步。他幾乎從不熬夜，晚上11時30左右入睡，固定在早上7時起床。此外，鍾南山還有午睡半小時的習慣，他強調，「睡眠對所有的人來說都很重要，保證充足的睡眠時間是健康的需要。」

第二條，「早餐要吃得好」是鍾南山反覆強調的養生要點。他的早餐以奶、豆蛋、蔬果為主，搭配有橙子、雞蛋、紅豆粥、起司麵包片、牛奶 。鍾南山還透露了他每天的用餐時間，一般早上7時吃早餐、中午1時吃中餐，晚上8時才吃晚餐，並堅持早晨吃得好，中午吃得飽，晚上吃得少。

第三條，在飲食健康上，鍾南山多次強調別吃太飽、別吃太鹹。他強調，「長期飽食會導致大腦早衰。飽食誘發人腦內纖維細胞生長因子活化，是促使腦動脈硬化的元兇，使人記憶力下降，可能引起老年痴呆」。另外，過飽還會加重腸道負擔，引發腸胃疾病，還易誘發高血壓、脂肪肝、糖尿病等「三高」富貴病，甚至提升腫瘤發病風險。

第四條，在鍾南山的養生清單裡，「堅持運動」也是不可或缺的一環。在視頻節目中，可以看到在他的家庭健身房裡，跑步機、划船器、力量器械等一應俱全，他堅持每周四次運動，有氧與力量搭配，從不間斷。

第五條，鍾南山在工作壓力大時，會用腹式呼吸來讓自己「靜心」。先慢慢地從鼻孔吸氣，吸氣過程中，胸廓上提，腹部會慢慢鼓起；再繼續吸氣，使整個肺充滿空氣，這時肋骨部分會上抬，胸腔會擴大。這個過程一般需要10至15秒，然後屏住呼吸5至10秒，停頓2、3秒鐘後，再開始新一次的呼吸。

鍾南山指出，腹式呼吸能調節心律、調整心態，「透過深呼吸訓練，所有肺泡都在產生前列腺素，它們進入血管後，可使血管擴張，血壓下降。如果可能的話，每天早、中、晚各做一次，每次10分鐘，能產生一定的效果」。

第六條，鍾南山表示絕不硬扛，早篩早診，不舒服就查，別等小病拖成大病。