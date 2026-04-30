江蘇男看錯1字 誤轉帳百萬到非洲還被拉黑…半個月後結局暖

劉女士從辛巴威抵達泰州，在警方的陪同下辦理了退款手續。（取材自都市快報）

江蘇泰州王先生近日匯款時看錯一個字，把100萬元（人民幣，下同）錯轉到他人帳戶上。嘗試聯繫無果後，他報警請求員警幫忙追回。

都市快報報導，民警調查發現，收款人劉女士遠在非洲辛巴威務工，電話打不通，加上微信 後，剛說了幾句就被拉黑。民警只能掐時差卡點聯繫，一點點打消對方顧慮。

原來，劉女士收到錢的銀行卡是閒置卡，沒綁手機銀行、也無消息提醒，她並不知道自己卡裡憑空多了100萬元。經過半個多月的溝通，劉女士最終同意回國退還資金。4月22日下午，劉女士從辛巴威抵達泰州，在警方的陪同下辦理了退款手續。王先生主動承擔了對方往返所有費用，百萬巨款成功追回。

後經了解，王先生是江蘇泰州某企業負責人，早在2017年他前往雲南旅遊時，曾向劉女士買過東西並通過手機號轉帳支付，因此其手機銀行中保存了劉女士的帳戶信息。王先生近日本想將100萬元轉給朋友，手機銀行操作轉帳時，誤點了另一個帳號，而該帳戶主人的姓名與朋友僅一字之差。

近幾年劉女士一直在國外打工，這張銀行卡使用較少，平時也收不到消息提醒，加之此前曾在國外受騙，以為這又遭遇了電信網路詐騙，所以接到民警和王先生的電話時才格外警惕。