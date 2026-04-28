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閨密說「妳瘦下來就是楊冪」 浙女狂減21kg…爆改了

中國新聞組／北京28日電
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浙江一名女子從128斤減肥至85斤後，被稱撞臉楊冪。圖為減肥後。（微博視頻截圖）
浙江一名女子從128斤減肥至85斤後，被稱撞臉楊冪。圖為減肥後。（微博視頻截圖）

閨密一句「瘦下來就是楊冪」的玩笑話，讓浙江一名女子在七個月內從128斤減肥至85斤，彷彿換了一個人，讓網友驚呼變化好大，真的很像楊冪，還有網民形容她為「最強潛力股」。該女子也透過視頻記錄減肥43斤（21.5公斤）過程，可以看到她健康飲食和堅持健身，五官逐漸立體，下頜線變得清晰，從原本的臃腫身形蛻變成了精致範兒。

自媒體「星風向」報導，浙江一名女子原本體重128斤，某天閨密隨口說了一句「你瘦下來就是楊冪」，讓這位女生直接開啟了長達七個月的「變形記」。她透過視頻記錄自己從128斤到85斤的全過程，最終成功減重43斤。瘦下來之後，整個人仿佛換了一個頭，五官的立體度肉眼清楚提升。

在她發布的對比視頻中，瘦身後的側臉神似楊冪，評論區直接炸開了鍋，網友們驚呼「變化好大，真的很像楊冪」。有人調侃：「閨密這張嘴是開過光的吧？」也有人感嘆：「果然，胖子都是潛力股，這簡直是現實版的『爆改』天花板。」

根據女子自己的記錄，這七個月裡她堅持清淡飲食和規律運動，每天打卡，硬是靠健康的方式一點點把體重磨下來的。從128斤到85斤，減掉的不只是體重，還有原本模糊的輪廓線。

這波操作也讓不少網友開始重新審視「減肥」這件事。有人說：「以前覺得減肥是變美，現在看明白了，減肥根本就是『換頭』。」也有人表示：「閨密一句話就能讓一個人減掉43斤，果然最好的減肥動力。」

浙江一名女子從128斤減肥至85斤後，被稱撞臉楊冪。圖為減肥前。（微博視頻截圖）
浙江一名女子從128斤減肥至85斤後，被稱撞臉楊冪。圖為減肥前。（微博視頻截圖）

浙江一名女子從128斤減肥至85斤後，被稱撞臉楊冪。圖為減肥前。（微博視頻截圖）
浙江一名女子從128斤減肥至85斤後，被稱撞臉楊冪。圖為減肥前。（微博視頻截圖）

減重 楊冪

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