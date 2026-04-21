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吃播浪胃仙認整形失敗「鼻孔一大一小」再掀男變女疑雲

記者陳穎／即時報導
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大胃王網紅「浪胃仙」從原本男性的模樣變成女性。(摘自微博)
大胃王網紅「浪胃仙」從原本男性的模樣變成女性。(摘自微博)

中國知名吃播網紅「浪胃仙」近日在直播中回應外界對他外貌的關注，坦承自己曾進行鼻整形手術，但效果不如預期，導致鼻孔出現不對稱情況。

他在鏡頭前直言：「鼻孔一邊大一邊小，因為我做的鼻子啊，逃不掉的」，態度坦率，更以自嘲口吻表示「沒有好命能天生好看」，相關發言迅速引發網路熱議。

面對網友提問，浪胃仙毫不避諱談及整形經歷，表示當初因對原生外貌不滿而選擇動刀，卻未達理想效果。

他更直言，即便他人進行類似手術，也可能面臨相同結果，「你做也是這樣子的，逃不掉的」。此外，有網友挖出他過去曾進行雙眼皮手術，同樣未臻理想，甚至一度在醫美機構門口維權，最終因對修復手術心生恐懼而未再進一步調整。

隨著相關話題延燒，浪胃仙近年外貌轉變也再次成為焦點。對比早期形象，他從長髮、體型較為圓潤的男性外貌，逐漸轉變為身形消瘦、風格偏女性化的樣貌，引發部分網友質疑其臉型與五官變化過於頻繁，甚至出現「五官融化」等評論。

另一方面，關於其體重驟降的原因，網路上也出現各種揣測，包括是否與減重手術相關。不過，浪胃仙僅以「直播做的」簡單回應，並未進一步說明細節。

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