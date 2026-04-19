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山東小學生春遊 下車爆哭：這片油菜花 是我和爺爺一起種的

中國新聞組／北京19日電
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山東一名小學生交了10元車費要去參加學校組織的春遊，沒想到小男孩下車後直接哭了，...
山東一名小學生交了10元車費要去參加學校組織的春遊，沒想到小男孩下車後直接哭了，因為目的地就是自己家。（取材自微博）

山東一名小學生交了10元車費要去參加學校組織的春遊，沒想到小男孩下車後直接哭了，因為目的地就是自己家，景點中一片美麗的油菜花還是他和我爺爺一起種的，讓他直喊「媽媽剛把我送到學校，你又把我帶回來了，賠我10塊錢」。還有網友打趣形容這現象叫做「溥儀參觀紫禁城」。

綜合媒體報導，近日，河南一段關於小學生春遊的視頻在網上火了。視頻裡，大巴車剛停穩，小男孩懷揣著「我要去遠方」的夢想，滿心歡喜地下了車。結果抬頭一看，那熟悉的小區大門、那熟悉的物業欄桿、甚至那熟悉的樓道……這不是早上親媽剛把自己送走的地方嗎？

小男孩站在地頭哭了起來，老師趕緊過去詢問，孩子抽泣著說：「這是我家！我媽剛把我送到學校，你們又把我帶回來了！那片油菜花還是我和爺爺一起種的。」

老師這才明白過來，這個村子正是孩子的家鄉。早上媽媽起大早把他送到學校，結果學校的大巴車開了一個多小時，又把他帶回了家門口。

媽媽早上剛送完他，回頭又見著兒子哭著站在家門口，估計那一刻，連當媽的都得懷疑人生。

視頻一出，網友們瞬間炸鍋：「孩子：我出來了一趟，但我又回去了，我感覺我的一生都經歷了。」 、「這叫『定點投放』，老師怕孩子丟了，直接給送回原地！」

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