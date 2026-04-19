國際賽事奪冠後首秀 張雪機車荷蘭站收穫第4名

中國製造商「張雪機車」旗下53號車手德比斯在最後關頭出現失誤，最終以第四名完賽。(取材自澎湃新聞)

世界超級摩托車錦標賽（WSBK）荷蘭站WorldSSP組別正賽4月18日落幕，中國製造商「張雪機車」旗下53號車手德比斯在最後關頭出現失誤，最終以第四名完賽。

澎湃新聞報導，在上輪葡萄牙站的比賽中，德比斯包攬第一場與第二場正賽雙冠，幫助「張雪機車」一舉打破歐美製造商長達百年的壟斷。荷蘭站由此成為「張雪機車」奪冠之後的首場亮相。

此前的排位賽中，德比斯在超級桿位賽階段獲得第二名。賽後，張雪就車手在最後兩圈才刷新成績的現象作出了解釋，「我們的賽車 此前從未在這條賽道上有過行駛數據，因此在自由練習階段需要兩次下場，根據車手的反饋逐步對車輛進行調整。但此時賽車可能仍處於調試過程中，尚未達到理想狀態，排位賽階段仍需繼續微調。所以，基本上要到排位賽的最後四五分鐘，賽車才可能接近較好的調校水平，當然也存在調不到理想狀態的可能性。」

「我們選擇這位車手，是因為他對車輛的反饋經驗非常豐富。他能非常精準地告訴機械師賽車需要調整的方向，包括懸掛、油門響應、制動系統等方方面面，這些都需要精細調校。

進入正賽後，德比斯長時間處於第一集團。比賽進行到倒數第八圈時，他從第一的位置滑落至第五。倒數第五圈，前排多位車手發生碰撞，德比斯趁機升至第二位。在隨後的激烈纏鬥中，德比斯一度實現反超並領跑全場；然而在最後一圈的出彎階段，他出現失誤，名次回落至第三；衝刺階段又因另一次失誤遭到罰時，最終以第四名的成績衝線。

值得一提的是，在荷蘭站的比賽中，「張雪機車」換上了全新塗裝，美的、大疆、榮耀等中國品牌也紛紛以贊助商身分亮相。