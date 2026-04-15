單月花40萬玩劇本殺？RPG「幽州」沉浸式貼貼比追星更狂熱

網友分享的幽州角色攻略，NPC男的俊美、女的清麗如偶像。(取材自微博)

劇本殺重度玩家柯桐（化名）整個2月在RPG「幽州」裡消費了40萬元(約5.8萬美元)，她平均每周玩兩場、連軸四個城市門店、每場6至7小時的沉浸式體驗，單個玩家角色位均價約4萬元，就連和DM合拍一張拍立得，都要額外花費3000元以上。融合戀愛陪伴、角色扮演與粉絲經濟，「幽州」形成了一種前所未有的線下娛樂形態。

娛樂資本論報導，不同於大眾認知中房間內讀劇本、念台詞的傳統玩法，「幽州」是實景場地，主打強互動的RPG模式。基礎門票定價898元，但熱門角色實際到手價‌飆升至上萬元‌。

它的爆火並非偶然：一方面，扎實的劇情、精良的劇場硬件的專業的演員互動，能讓玩家獲得極致的沉浸體驗；另一方面，在多數劇本殺僅設置2～3個戀陪位的當下，「幽州」10個玩家中就有7個戀陪位(NPC/GM扮演專屬戀人)。而業內都知道，只有戀陪位才有市場。

每周秦晴都會和朋友相約深圳的劇本殺店。她最直觀的感受是，現在DM(劇本殺主持人)越來越會花心思來迎合玩家了，從出場方式到與玩家的互動，甚至妝造都是精心準備的。她喜歡DM在小黑屋單獨互動環節，「我需要那種若即若離的曖昧感，這完全是要看演員功力的，你需要讓我紅溫(臉紅心跳)，但又不能太直接太親密」。

報導指出，真正讓「幽州」刷屏圈內的，是供不應求催生的高門檻準入機制：它為玩家開闢了公開打榜通道，玩家可通過為DM打榜，換取包場權和指定DM的資格。上個月，僅杭州單店演員榜前30名的打榜總金額，就超過了216萬元，其月冠演員「鄭鄭」單收入就超過32萬元。

對於柯桐而言，打榜的動力源自兩點，一半為體驗，一半為偏愛。一是通過打榜搶到車位、成為車頭（組織一場劇本殺的人），既能選擇自己心儀的角色，也能指定喜歡的戀陪DM，實現「沉浸式貼貼」。

二是為支持喜歡的演員。打榜收入會由店家按固定比例分給演員，打榜小程序還會為每月演員榜前三名，定制專屬皮膚（含妝造+服裝）。

報導說，「幽州」的復購率數據常常能達到80%甚至90%以上，甚至有人達到40、50次復購。這個頻率要遠遠超出絕大多數粉絲重刷演唱會的次數。

「打RPG的玩家最後都是跟著演員走，如果我喜歡的演員會到另一個劇場演另一個角色，我也會跟過去。」柯桐的這番話，說出了玩家的心理——他們的消費忠誠，本質上是對DM（偶像）的情感忠誠，這也是偶像業態能夠持續運轉的核心邏輯。