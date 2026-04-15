我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普自曝與習近平通信 稱習答應不提供伊朗武器

只剩2周… 紐約5200戶將失住房補助券 房管局推公屋應急

張雪峰遭AI復活上線是精神傳承？網怒批「吃人血饅頭」

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
張雪峰過世後，網上出現「張雪峰.skill」。（取材自微博）
張雪峰過世後，網上出現「張雪峰.skill」。（取材自微博）

已故考研名師張雪峰被「AI復刻」成線上工具，未經家屬授權即上線引發爭議。「張雪峰.Skill」通過「蒸餾」張雪峰的著作、採訪與語錄，試圖復刻其思維框架與表達風格，上線後它的用途迅速外溢，學生家長向它諮詢志願填報，也有人拿去二次開發、接入業務場景，但這場「賽博復活」卻踩中了消費逝者、傷害人格、侵權的地雷，涉及倫理與法律爭議。

電商天下報導，考研名師張雪峰3月突發疾病去世。在4月某天，GitHub上突然冒出來一個項目——「張雪峰.Skill」。

開發者號稱基於他生前的5本著作、15篇權威媒體深度採訪、30多條一手語錄，提鍊出了「5個核心心智模型、8條決策啟發式」和完整的表達DNA。打開項目介紹，赫然寫著：張雪峰的認知操作系統。不是語錄合集，是可運行的思維框架。

而且，這種「賽博復活」，並沒有得到任何授權。 目前公開信息顯示，無論是家屬，還是其生前團隊，都未對該項目給予許可。張雪峰生前持股公司也回應稱，已經注意到相關情況，會進行核查。

對此，網友們眾說紛紜。主要派別分為兩邊，一邊是「欺負人家不在了不能告是吧」、「吃人血饅頭」——評論區充滿了憤怒。也有人表示，這只是粉絲對張雪峰老師本人的悼念和精神傳承，只要沒有商用都可以理解。

紅星新聞引述北京京師律師事務所律師孟博指出，逝者的人格權益受法律保護，不是只有商用才構成侵權。未經權利人同意，即便出於非商業目的製作並公開傳播AI複活視頻，同樣可能構成對逝者肖像權、名譽權的侵害。若行為旨在非法謀取經濟利益，則還可能侵犯他人的財產權。

網易「態度」欄目引用上海大邦律師事務所律師游雲庭表示，如果生成的數字人實質性、部分地替代了原作者的市場功能，在法律上就存在巨大爭議。張雪峰生前開諮詢公司、做高考志願填報服務，AI用他的方法論給人出主意，本質上就是在搶他公司的生意。

潮新聞評論指出，開發者沒有經過逝者近親屬等權利人的同意，便將其語言風格、決策邏輯乃至表達DNA打包成「張雪峰.skill」上線，實在難掩消費逝者之嫌。

張雪峰生前曾說，AI能整合信息，但無法替代人文關懷。而今他的「數字分身」卻在沒有靈魂的情況下繼續指導學子，這不僅是對其專業精神的誤讀，更是對其人格的二次傷害。

上一則

汕頭婦窗外撒了20分鐘港鈔 路人哄搶200萬港幣…原因曝光

下一則

擦邊？冰淇淋廣告「特寫女性雙腳」 夢龍又挨轟

延伸閱讀

AI短劇「盜臉」侵權 明星、素人都遭殃

AI短劇「盜臉」侵權 明星、素人都遭殃
全紅嬋遭網暴 官媒指這一細節令人「不寒而慄」

全紅嬋遭網暴 官媒指這一細節令人「不寒而慄」
公司用AI復刻離職者續工作 網：被「煉化」 毛骨悚然

公司用AI復刻離職者續工作 網：被「煉化」 毛骨悚然
全身漆色入鏡 印度「粉紅象」驟逝 網轟虐待 俄攝影師回應了

全身漆色入鏡 印度「粉紅象」驟逝 網轟虐待 俄攝影師回應了

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
中國下月起，將給予除我邦交國史瓦帝尼之外的53個非洲國家全面零關稅待遇。圖為2024年9月5日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂出席中非合作論壇北京峰會開幕式。（新華社）

中下月起給予非洲零關稅 僅賴清德將出訪的這國家被排除

2026-04-13 09:48
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

中國前女首富陳麗華病逝 身家500億 傳4子女各分百億遺產

2026-04-07 20:58
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30

超人氣

更多 >
只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元

只因一操作 華婦社安金被削95% 只剩每月8.5元
華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場

華人帶孩子在櫻花節遇這一幕 不少人憤然離場
史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我

史沃威爾再爆性侵指控 第5女：他下藥強暴了我
馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由

馬英九致電楊渡：我只是老了健忘 不構成蕭旭岑違法理由
TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實

TVBS主播被裁震撼業界 張雅琴一句話直戳職場現實