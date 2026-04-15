張雪峰遭AI復活上線是精神傳承？網怒批「吃人血饅頭」

張雪峰過世後，網上出現「張雪峰.skill」。（取材自微博）

已故考研名師張雪峰被「AI復刻」成線上工具，未經家屬授權即上線引發爭議。「張雪峰.Skill」通過「蒸餾」張雪峰的著作、採訪與語錄，試圖復刻其思維框架與表達風格，上線後它的用途迅速外溢，學生家長向它諮詢志願填報，也有人拿去二次開發、接入業務場景，但這場「賽博復活」卻踩中了消費逝者、傷害人格、侵權的地雷，涉及倫理與法律爭議。

電商天下報導，考研名師張雪峰3月突發疾病去世。在4月某天，GitHub上突然冒出來一個項目——「張雪峰.Skill」。

開發者號稱基於他生前的5本著作、15篇權威媒體深度採訪、30多條一手語錄，提鍊出了「5個核心心智模型、8條決策啟發式」和完整的表達DNA。打開項目介紹，赫然寫著：張雪峰的認知操作系統。不是語錄合集，是可運行的思維框架。

而且，這種「賽博復活」，並沒有得到任何授權。 目前公開信息顯示，無論是家屬，還是其生前團隊，都未對該項目給予許可。張雪峰生前持股公司也回應稱，已經注意到相關情況，會進行核查。

對此，網友們眾說紛紜。主要派別分為兩邊，一邊是「欺負人家不在了不能告是吧」、「吃人血饅頭」——評論區充滿了憤怒。也有人表示，這只是粉絲對張雪峰老師本人的悼念和精神傳承，只要沒有商用都可以理解。

紅星新聞引述北京京師律師事務所律師孟博指出，逝者的人格權益受法律保護，不是只有商用才構成侵權。未經權利人同意，即便出於非商業目的製作並公開傳播AI複活視頻，同樣可能構成對逝者肖像權、名譽權的侵害。若行為旨在非法謀取經濟利益，則還可能侵犯他人的財產權。

網易「態度」欄目引用上海大邦律師事務所律師游雲庭表示，如果生成的數字人實質性、部分地替代了原作者的市場功能，在法律上就存在巨大爭議。張雪峰生前開諮詢公司、做高考志願填報服務，AI用他的方法論給人出主意，本質上就是在搶他公司的生意。

潮新聞評論指出，開發者沒有經過逝者近親屬等權利人的同意，便將其語言風格、決策邏輯乃至表達DNA打包成「張雪峰.skill」上線，實在難掩消費逝者之嫌。

張雪峰生前曾說，AI能整合信息，但無法替代人文關懷。而今他的「數字分身」卻在沒有靈魂的情況下繼續指導學子，這不僅是對其專業精神的誤讀，更是對其人格的二次傷害。