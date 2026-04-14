母逝父失聯 長春小姊弟被遺留託管班2年 網友很揪心

10歲的姊姊甜甜和8歲的弟弟鑫鑫。（取材自魯中晨報）

吉林長春市傳出一對分別10歲、8歲的姊弟倆，因為母親過世，父親赴日打工後失聯，被遺留在託管班長達兩年，近日因就學問題登上媒體版面。輿論發酵後，姊弟倆上學的問題解決了，但兩人的未來仍令廣大網友憂心。

綜合城市晚報、魯中晨報報導，託管班負責人趙瑾表示，10歲左右的姊姊甜甜和8歲的弟弟鑫鑫，是在2023年11月被他們的父親經朋友介紹送來的。託管班在朝陽區，孩子們分別在綠園區的小學和幼兒園上學，「一開始我們還不想接這個活，覺得來回接送有點遠，但朋友介紹說父母離異，我們就心軟了」。

趙瑾聽說孩子的母親因為癌症去世了，出於心疼，將託管費從每人每月3000元（人民幣，下同，約441美元）降至2500元，吃住都在趙瑾家中，還包括接送孩子上學放學。 趙瑾拿學習機給兩個孩子播放西遊記的故事。（取材自城市晚報）

2024年4月開始，孩子父親開始延遲繳費，2024年12月開始中斷。2025年4月，孩子父親聲稱身在日本打工，無法微信 轉帳，最後只轉來4000元（當時已欠費2萬多元）後，徹底失去聯繫。

趙瑾想過找相關部門或福利院，但她手裡沒有孩子的任何證件，沒有地方肯收。聽說孩子們在長春有個舅爺，但他們記不得確切位置，有人建議趙瑾把孩子送到那附近，扔下就走，但她沒有那麼做，「如果我們不管了，這倆孩子誰來管？」

起初，兩個孩子都叫趙瑾「趙老師」，但後來幾次趙瑾帶他們出去玩，發現孩子向別人介紹她是老師時會有點自卑，她就說在外人面前可以喊自己「媽媽」。從那以後，兩個孩子都喊她「媽媽」。 趙瑾幫甜甜綁頭髮。（取材自城市晚報）

趙瑾帶兩個孩子去託管班。（取材自城市晚報）

剛開始，甜甜早上起來經常哭，有時候還會拿趙瑾的手機給爸爸發微信：「爸爸我想你了。」後來或許是看到爸爸再也不回覆，甜甜就再也沒有提過了。

趙瑾想過各種辦法聯繫兩個孩子的親人，也求助相關部門，比如為兩個孩子申請「事實孤兒」，但需要提供孩子母親的死亡證明和孩子父親的失聯證明。這些趙瑾都沒有，她手裡沒有任何證件。她想聯繫教育部門為兩個孩子申請入學，打聽後不是監護人也不行。

隨著8歲的鑫鑫到了即將小學報名的年紀，卻連最基本的戶籍證明都沒有，10歲左右的甜甜，也已經退學兩年多，趙瑾急著想讓孩子回歸校園，藉由媒體的力量曝光姊弟倆的狀況，希望能找到孩子的父親或其他親屬，「畢竟孩子上學是大事」。

新聞曝光後，長春市教育、民政、婦聯、公安等多部門緊急聯動，決定14日正式安排姊弟倆入學，讓兩個孩子將走進期盼已久的校園，開啟讀書生活。

甜甜的學籍還能恢復，還能回到原來的小學讀書，綠園區的學校也可以接收鑫鑫，但是趙瑾根據實際情況，希望孩子們能在託管班附近的學校讀書。經過長春市教育局協調兩個區教育部門，梳理出解決辦法：在綠園區為兩個孩子建立學籍，可以以轉學或者借讀的形式到朝陽區的小學就讀。

當甜甜和鑫鑫聽到可以上學的消息後，瞬間從凳子上蹦起，尖叫著揮舞著小拳頭，高喊「太好啦」，隨後馬上問：「書包怎麼辦？文具盒怎麼辦？」趙瑾一邊安撫他倆別撞到頭，一邊笑著擦眼角的淚，說「一會兒我們就去買。」