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40歲才開始創作 中國80歲繪本奶奶奪「國際安徒生獎」

中國新聞組／即時報導
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中國著名繪本畫家蔡臯。（取材自湖南日報）
中國著名繪本畫家蔡臯。（取材自湖南日報）

2026年「國際安徒生獎」近日在義大利博洛尼亞國際童書展揭曉，80歲「國寶級繪本奶奶」蔡臯獲得「插畫家獎」，成為中國首位獲得該獎的插畫家。

綜合媒體報導，「國際安徒生獎」創立於1956年，以童話大師安徒生的名字命名，每兩年評選一次。每位獲獎者一生只能獲得一次，也被譽為世界兒童文學的最高榮譽之一。

蔡臯獲知得獎後稱：「這個榮譽太重了！一時間心裡還沒辦法接受。這不是給我一個人的，是給一代人工作的獎，也是給熱愛繪本的出版界同行和付出的人們。我們一起見證中國圖畫書的起步和發展。」她連道感恩，「感恩生活的恩賜」。

今年80歲的蔡臯出身湖南長沙，未曾接受過專業科班，從鄉村教師起步，擔任過美術編輯，後以天賦與熱愛叩開藝術大門。

她40歲才正式拿起畫筆，此後數十年，她先後創作了「出生的故事」、「火城1938」、「學其短畫本」等數十部經典繪本，被譽為中國原創繪本的「拓荒人」。

蔡臯的作品紮根於中華傳統文化的沃土，以水墨暈染的東方意境、質樸鮮活的民間美學、溫暖治癒的兒童視角，重新詮釋民間傳說、經典文學與生活日常，既傳遞著中國人獨有的精神情感與文化底蘊，又具備跨越國界、打動人心的藝術共鳴，讓世界透過畫筆，讀懂中國之美、東方之韻。

蔡臯的核心理念是「把最好的給童年」，與小孫子的日常成為創作靈感，一句「不能沒有太陽，不然會蔑蔑黑」的童言，讓她捕捉到孩童對「存在」的本真感知。「僅靠思考遠遠不夠，創作者需通過實踐積累體驗、完成自我消化。」蔡臯說。

蔡臯繪畫作品。（取材自湖南日報）
蔡臯繪畫作品。（取材自湖南日報）

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