我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗嗆美：準備懷念低油價 彭博推估：衝170美元

全紅嬋遭霸凌 分析：飯圈文化只是表象

中國賣房新噱頭 馬拉松參賽者可獲補貼10萬人民幣

中央社／台北13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
北京市通州區一售樓處。 (中新社)
北京市通州區一售樓處。 (中新社)

中國房市整體持續下探，多地又有賣房新噱頭。中國媒體報導，中國多個城市向馬拉松參賽選手提供購房補貼，南京市棲霞區向完成馬拉松賽事的選手提供最高人民幣10萬元的購房補貼。

澎湃新聞13日報導，2026南京仙林半程馬拉松於12日上午舉行，有來自國內外1.2萬名跑者參與，整體完賽率約99%。賽事熱度之外，南京棲霞區推出的階段性購房補貼政策，也成為此次半馬的焦點。

此前「南京棲霞發布」微信公眾號發布了「棲霞有好房 仙馬有好禮，專屬購房補貼政策問答」一文，目前該內容已無法查看。但「南京市棲霞區人民政府辦公室」微信公眾號仍保留相關活動訊息。

該文指出，此次購房補貼適用對象為2026南京仙林半程馬拉松有效報名、實際參賽、完賽的選手，憑賽事官方出具的憑證及參加者有效身分證明，可申請補貼。補貼額分為報名選手2萬元、參賽選手6萬元、完賽選手10萬元。

此次補貼限每名選手只能購買一間住房，有效期為今年4月12日至5月31日。

報導表示，近期中國不同地方也出現將體育賽事與購房優惠結合的促銷模式。據不完全統計，江蘇無錫、江蘇鹽城、陜西西鹹新區、湖北十堰、湖北荊州等多地，已推出過類似的馬拉松參賽選手購房補貼政策。

以湖北荊州為例，「荊州發布」3月26日發布消息，成功報名2026荊州馬拉松的選手於3月27日至4月10日期間，購買此次活動合作的建案，即可直接抵扣1萬元房款。與該活動合作的房企有19家。

中國房市不振。據中國國家統計局2月公布，一線、二線、三線城市新建商品住宅售價年減幅度都擴大。1至2月，全國房地產開發投資額年減11.1%，新建住宅銷售額年減更達21.8%。

微信

上一則

戰火衝擊供應鏈 中企：中東訂單減50% 外貿旺季轉淡市

延伸閱讀

港匯款內地買樓擴至全中國 適用澳門、台灣、外國人

港匯款內地買樓擴至全中國 適用澳門、台灣、外國人
美國夢新選擇 「先租後買」興起 有助緩解住房短缺

美國夢新選擇 「先租後買」興起 有助緩解住房短缺
鄭習會10日登場？國台辦：兩岸事宜應由「家裡人」商量

鄭習會10日登場？國台辦：兩岸事宜應由「家裡人」商量
央視超級寶貝、超級人生 即起報名5月24日選拔

央視超級寶貝、超級人生 即起報名5月24日選拔

熱門新聞

斑鱉「蘇蘇」結束冬眠現身。（取材自羊城晚報）

全中國僅1隻 「世上最孤獨動物」冬眠醒了 遊客圍觀

2026-04-08 07:30
谷愛凌（右）與何超欣的性感比堅尼美照。（取材自谷愛凌IG）

谷愛凌與閨密穿同款比基尼 網友拿兩人的肚腩比一比

2026-04-06 06:30
何超蕸。（本報資料照）

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

2026-04-12 12:29
陳麗華（右）與老公遲重瑞（中）合影畫面。（中新社資料照片）

陳麗華遺產500億 傳4子女各分百億 剩餘全給小11歲夫

2026-04-08 02:27
中國要自以色列撤僑，傳不少中國工人不領情。圖為在中東的建築工人。（取材自海外家園網）

中使館通知撤離 在以工人月薪8萬：選擇留下

2026-04-06 22:17
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30

超人氣

更多 >
3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光
楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人

楊冪的長髮垂至肚臍眼…驚豓全網 與1年前判若兩人
賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲

賭王何鴻燊女兒何超蕸去世 享壽60歲
禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果

禁手機能讓孩子變專心？專家公布研究成果
川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的

川普揚言封鎖荷莫茲海峽 Axios：川普背後目的