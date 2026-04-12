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7歲女童摔壞復旦人體科學館標本 哇哇大哭…館長神操作

中國新聞組／北京12日電
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復旦大學人體科學館館長周國民（右）安慰不慎摔壞標本的小滿。（取材自澎湃新聞）
復旦大學人體科學館館長周國民（右）安慰不慎摔壞標本的小滿。（取材自澎湃新聞）

一名7歲徐姓女孩不慎摔壞復旦大學人體科學館一件標本，嚇得哇哇大哭，家長也不知所措。館長趕到後，第一時間蹲下來安撫緊張不安的女孩，遞上紙巾、礦泉水和巧克力，等她情緒平復後，帶她進一步參觀體驗，還讓女孩穿上一件小號「白大褂」圓了當「生命科學家」的夢想。

澎湃新聞報導，徐姓家長把這段經歷發在社交平台上，直言「被復旦大學周館長狠狠暖到」，網友紛紛留言為館方點讚。復旦大學人體科學館館長周國民則表示，作為人體科學科普教育基地，館內收藏的人體組織標本固然重要，但更重要的，是守護每一個兒童青少年探索生命科學的好奇心。

報導說，徐姓家長指出，春假期間帶7歲的女兒小滿到上海遊玩，小滿的理想是成為生命科學家，於是他們專程前往復旦大學上海醫學院的人體科學館。他回憶說，當天展館客流不小，正當他們觀察種類繁多的人體組織標本時，小滿一不留神，碰掉了一個標本。這些人體組織標本經過處理後，貼附在薄薄的玻片上。脆薄的玻片落地，邊緣摔裂。孩子自知闖禍，當即嚇得哇哇大哭。

「眾所皆知這些展品相當珍貴。館長來之前，我們就在那兒一直等，做好了道歉賠償的準備。」徐先生坦言，自己當時也有些緊張，說了小滿幾句，她哭得更凶了。

報導稱，隨後，館長周國民趕到，他檢查標本後沒有責備和批評，而是第一時間蹲下來輕聲安撫，遞上紙巾、巧克力和水。他告訴小滿別害怕，標本可以想辦法修補，同類型的標本還比較多，很快能補上。原本慌張不安的小滿也稍稍放鬆下來。

等孩子情緒平復後，周國民又牽起小滿的手，帶她進一步參觀，細致講解展館歷史和展品知識，讓其體驗趣味實驗，還拿出館方平時為兒童準備的小號「白大褂」讓小滿穿上，圓了她當「生命科學家」的夢想。就這樣，之前哭紅眼的小女孩，重新沉浸在了生命科學的世界。

對周國民而言，這原本只是工作中的一件小事，他沒想到徐先生會把這段經歷發到網路上，引起網友關注，甚至連復旦的同事也看到帖子，轉發給了他。

據報導，周國民回憶，當天看到小滿哭紅了眼睛，他的第一反應是不希望孩子的身心因此受到傷害。「我們作為科普基地，經常有來自全國各地的小朋友慕名參觀，很多人都帶著對生命科學的興趣和好奇。如果因為一次意外給孩子留下陰影，對成長是很不利的。」當天他主動為小滿和其他幾個小朋友擔當講解員，也是希望他們不要受「小插曲」的影響。

周國民指出，對他看來，比起一件標本，更重要的，是守護每一個孩子的好奇心與探索精神。

復旦大學人體科學館，可近距離觀察人體組織標本。（取材自澎湃新聞）
復旦大學人體科學館，可近距離觀察人體組織標本。（取材自澎湃新聞）

館長周國民為小朋友講解。（取材自澎湃新聞）
館長周國民為小朋友講解。（取材自澎湃新聞）

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