海底撈潛規則？員工控訴：若被投訴 須自費買禮物送顧客

海底撈員工爆料被強制自費買禮物。示意圖。（視頻截圖）

近日有海底撈前員工在社交平台發文，稱海底撈一門店強制員工自費購買禮品作為處罰，有員工累計被扣罰達數千元（人民幣，下同），不遵守就被管理人員辱罵或威脅開除，讓員工們敢怒不敢言；此文經報導後衝上熱搜第一，引來大批網友撻伐海底撈，律師指該門店這種做法已涉違法。海底撈昨晚緊急回應表示，此現象經查屬實，將依法處理，同時正對全國其餘千家門店內部排查，發現類似情況一定依法處理。

據九派新聞報導，4月9日，一位自稱在海底撈工作了六年的老員工蔣女士發布千字長文，控訴稱其所在門店存在一個不成文的「規矩」：但凡出現顧客投訴，無論責任歸屬如何，涉事員工都必須自費約500元購買禮品用於賠償顧客，禮品包括珊瑚絨毛巾禮盒、120厘米毛絨玩具、加濕器、相框等。有員工因多次被投訴，累計被扣罰數千元。

蔣女士還揭露門店管理存在的其他嚴重問題：管理人員在日常工作群中頻繁辱罵員工，甚至以語言威脅隨意開除；門店無故剋扣員工法定節假日分紅工資，侵犯員工隱私；惡意阻撓其調離當前門店，以排班算曠工的方式逼迫其主動離職。

該帖發布後迅速衝上熱搜第一，引發全網關注，海底撈引以為傲的「極致服務」金字招牌一時間蒙上了陰影。不少曾經的忠實顧客表示，得知安撫顧客的禮品是員工自費購買後，瞬間對品牌失去好感，甚至心生反感。有網友認為，行業艱難絕不是違規苛待員工的藉口，打工人的權益不該被隨意踐踏。

北京律師周國平表示，海底撈門店強制員工自費購買禮物的做法或涉嫌多項違法，公司不可以強行買賣，員工可以拒絕購買該產品。涉以暴力、威脅手段強買強賣商品，強迫他人提供服務或者強迫他人接受服務，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。此外，體罰員工、強制超長工時、壓低薪資等行為，還涉嫌侵犯員工的人格尊嚴、休息權與合理獲酬權。

隨著輿論發酵，海底撈官方昨晚通過官方微博發布說明指出，海底撈已於7日收到員工內部投訴，當天下午即與其取得第一次聯繫，4月9日核查確認該員工反映情況「基本屬實」，並於次日與該員工探討賠償事宜，承諾「一定依法對該伙伴進行賠償，並致以誠摯的歉意」。

海底撈稱，4月10日上午10時，公司已通知1000多家門店進行內部排查，一旦發現類似情況，將依法妥善處理。

這並非海底撈首次捲入員工權益爭議，2025年初，海底撈前員工曾發文吐槽公司內部管理存在問題。