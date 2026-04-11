中國中產財富縮水 去年留學57萬人 5年來首度下跌

去年中國出國留學人數超57萬，回國人數則達53.56萬。圖為中國人民大學畢業生拍照留念。(新華社)

根據官方資料，中國2025年出國留學人數降至57萬，較2024年減少約13萬人，降幅高達18.6%，是2020年以來首度出現下跌。與此同時，中國留學回國人數持續增加，2025年留學回國人數達53.56萬。在經濟壓力與國際環境變化交織下，中產家庭對留學與國際學校的態度正悄然轉變。

新華社引述中國教育部 留學服務中心公布資料，自1978年改革開放以來，中國出國留學規模長期呈上升趨勢，2019年達70.35萬人的歷史高點。疫情 期間曾降至45.09萬人，隨後逐步回升，2023年達68.44萬人，2024年恢復至約70萬人，但2025年再次回落至57萬人，顯示留學市場出現結構性調整。整體來看，累計出國留學人數已達888萬人，其中644萬人完成學業後選擇回國發展，近年回流比例持續提高。

相形之下，中國留學回國人數持續增加，出現「回國熱」。2025年留學回國人數53.56萬，比2024年增加4.06萬人，較2023年增加12萬人。

報導指出，1978年至2024年，中國各類出國留學人員累計達888萬人，743萬人完成學業，644萬人在完成學業後選擇回國發展。2012年以來，回國服務人員達563萬，占改革開放以來回國總人數的87%。

官方分析，「回國熱」升溫背後受多種因素驅動，三個方面因素尤其突出：國際局勢不確定性上升，加上國內政策支持、創業環境改善。

統計顯示，赴美中國留學生數量連續5年下降，印度已連續兩年成為美國最大國際學生來源；在熱門留學地排序上，英國仍居首位，香港 則升至第二，首次超越美國，反映中國學生在地緣政治與教育安全考量下重新布局。

報導指出，留學人數下降的影響，正向中國國內教育市場傳導。多地媒體觀察，北京海淀、上海等地過去熱門的國際學校近年出現招生壓力，部分學校甚至面臨招不滿學生的情況。上海2025年中考報名人數創下12.7萬人新高，但國際高中招生卻不增反減，顯示傳統升學路線重新受到家長青睞。

分析指出，國際學校曾被中產家庭視為通往海外名校的重要跳板，其吸引力建立在兩個前提：家庭財力充足，以及留學回報可觀。然而在經濟成長放緩與就業壓力加劇下，這兩項條件都出現鬆動。中產階層收入預期下降，使高昂的學費與海外教育成本被重新評估。

網路討論也呈現類似觀點。不少網民認為，國際學校降溫的核心原因在於收入預期下降與消費降級；也有人指出，海外學歷光環減弱、留學生回國就業競爭激烈，使家庭對留學回報產生疑慮。還有意見認為，國際局勢緊張與安全風險上升，也讓部分家長轉向更穩定的教育選擇。