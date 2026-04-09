「中國人善良刻骨裡」74歲英國奶奶中國獨旅 網友接力導遊

Gill和肖悦。（取材自瀟湘晨報）

一名74歲的英國奶奶獨自到中國旅遊，意外掀起一波導遊接力，從廣州、成都、北京、上海，各地網友都紛紛喊話願意帶這名奶奶去玩，讓最初在網上發文的江西女孩肖悅感嘆：「中國人的善良是刻在骨子裡的」。

瀟湘晨報報導，正在賀州讀大四的肖悅是在普吉島做義工時認識英國奶奶Gill的，之後她們利用E-mail聯繫，得知Gill最近來了中國，第一站是廣州，第二站是桂林。考慮到桂林距離賀州不遠，她和Gill約好要帶她遊覽兩天，還幫她訂好了景區門票。

4月3日，肖悅坐火車到達桂林，帶Gill遊覽了象鼻山、疊彩山，吃了桂林米粉；第二天又帶她遊玩了陽朔。肖悅給Gill奶奶拍了不少照片，在桂林山水和美麗夕陽的映照下，滿頭銀髮的Gill奶奶笑得很開心。 Gill在品嘗桂林米粉。（取材自瀟湘晨報）

在遊玩的過程中，肖悅發現Gill不太會使用打車軟件，並且不像年輕人一樣時時刻刻使用手機，「她很怕手機沒電，這一點跟我外婆很像」。因為擔心Gill接下來的遊玩會不太方便，肖悅就在網上發了一條帖子，稱「遇到這位74歲獨自旅遊的女士可以幫幫她嗎」，沒想到發布後引起不少網友關注，來自各地的網友紛紛呼喚Gill奶奶來自己家鄉，表示願意帶奶奶遊玩。

Gill這次準備在中國玩一個月，計畫前往廣州、桂林、張家界、成都、西安、杭州、廈門、上海、北京。肖悅把Gill的行程發到網上後，許多人表示想接待老奶奶：「如果來了成都請務必告訴我」、「上海我可以的，有時間」、「我在重慶，如果她來重慶我可以幫助她，我會英語」、「有聯繫方式嗎，我在北京時間正合適，可以帶她玩」。

得知Gill奶奶下一站將前往張家界，不少當地網友也紛紛打聽：「張家界有人接力了嗎？」「我就是張家界的，怎麼聯繫？」還有人提議：「每位接待她的小夥伴都做一個vlog，最後剪輯成全國版的送給她。」肖悅說：「已經有不少網友聯繫我要奶奶的聯繫方式，大家都很熱心。」 Gill在張家界大峽谷遊玩。（取材自瀟湘晨報） Gill爬上了天門山999級天梯。（取材自瀟湘晨報）

肖悅說，目前Gill奶奶已經抵達張家界，為了遊玩方便，她報了旅遊團，已經前往了天門山、張家界大峽谷。在天門山，Gill徒步爬上了著名的999級天梯。她自豪地和肖悅分享：「八個人中就我們兩個人爬上去了！」

除了熱心「認領」導遊任務外，網路上也有不少目擊情報。有網友表示在廣州見到了Gill：「這個老奶奶是不是還在廣州住了和平行旅青旅，當時我還和男朋友分享遇到了一個很熱愛生活的外國老奶奶自己旅行，早上還在用心打扮自己，好陽光！」

吉首大學三年級的厲炫康，也在4月6日下午從老家回湖南的高鐵上遇到了Gill。厲炫康說，在車站的時候他看到奶奶一個人提著一個很大的紅色行李包，他心想：「這個奶奶竟然一個人在中國旅遊，好厲害。」

厲炫康表示自己是個性格內向的「I人」，不太好意思去找她聊天。隨後他在車上刷手機，正好刷到了肖悅發的照片。他聯繫肖悅，確認眼前的這名白髮奶奶就是Gill，「我做了很久心理建設，鼓起勇氣去前排找了Gill奶奶。」

厲炫康和Gill聊了一會，了解到Gill一個人走過72個國家和地區，還曾在多個國家做義工。「我當時非常震驚，覺得她真的非常了不起。」厲炫康說，「Gill奶奶說了一句話我印象非常深刻，她說，她只是在享受人生。」。