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傳全紅嬋遭「282人微信群霸凌」訓練中心報警：向畸形飯圈文化說不

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傳全紅嬋遭「282人微信群霸凌」訓練中心報警：向畸形飯圈文化說不

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全紅嬋談自己的經歷。(取材自新民周刊 )
全紅嬋談自己的經歷。(取材自新民周刊 )

港媒近日披露中國19歲跳水運動員全紅嬋長期遭霸凌，一個名為「水花征服者聯盟」的微信群，持續針對全紅嬋辱罵長達三年。

據報導，該群成員多達282人，群內設有明確規則，禁止攻擊其他運動員，全紅嬋除外；群內疑似包含全紅嬋國家隊隊友、央視記者及國際裁判等。

事情發酵後，4月7日，涉事微信群已解散。

全紅嬋所在訓練中心8日則稱已報警，向畸形飯圈文化說不。「廣東省二沙體育訓練中心」微信公號發文：「運動員是國家的寶貴財富，是體育精神的踐行者與傳播者，以任何名義對運動員及其家屬進行惡意中傷、侮辱謾罵、傳播虛假信息的行為，均已超過法律與道德底線。」

全紅嬋日前接受《人物》雜誌採訪，稱「每天都能看到有人說我胖。但我已經要餓爆了，減肥減到我感覺我都快『嘎』了（死了）。我接受不了這麼胖的自己，可是我沒有辦法。」後來，她已經有心理陰影，看到體重秤就特別害怕。

中國官媒站出來力挺她，人民日報直接銳評，飯圈不能成為捧殺的怪圈，明確說網暴無底線，必須抵制，要守護為國拚搏的運動員。

4月4日晚播出的「新聞周刊」中，知名主持人白岩松也為全紅嬋發聲，「我們喜歡你笑而不是哭，你不欠我們什麼，接下來健康順利成長，比拿牌更重要」。

微信 全紅嬋

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