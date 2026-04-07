女生們好想要…中國男生宿舍手作小魚風鈴 迎潑天流量

一段中國男生在宿舍手工製作風鈴的短影片，近日在海外社群平台暴紅。(取材自微博)

一段中國男生在宿舍手工製作風鈴的短影片，近日在海外社群平台暴紅，影片中，他利用扭扭棒與廢棄羽毛球等簡單材料，製作出造型靈動的小魚風鈴，短短三天便在Instagram上累積超過630萬點讚，並吸引大量國際網友留言分享，成為近期最受矚目的創意手作內容之一。視頻瘋傳，不少女生稱「該怎麼讓我的男朋友看到，也親手給我做這盞小魚風鈴呢？」

影片畫面顯示，創作者將彩色扭扭棒編織成細緻魚鱗紋理，再搭配串珠與鈴鐺組成小魚造型，懸掛後隨氣流輕輕擺動，宛如魚群在水中游動。當風鈴響起時，清脆聲響與柔和畫面相互結合，形成療癒視聽效果，不少網友形容「風鈴一響，情緒瞬間被治癒」，也讓作品迅速在社群媒體 擴散。

綜合媒體報導，這件作品之所以引發討論，除了外觀精緻，更在於製作過程展現的創意與動手能力。創作者在宿舍環境中，以廢棄羽毛球、雪糕棒與簡單工具完成整體結構，需要將羽毛球拆解為16片羽片，再透過剪裁、UV膠固化與幾何串珠固定等步驟組裝成風鈴骨架，工序細緻且耗時。許多網友在觀看教程後嘗試模仿，卻紛紛表示「看起來簡單，實際操作難度很高」，更凸顯手作工藝的專業程度。

值得注意的是，這段影片不僅在一般用戶間走紅，還吸引海外平台官方帳號罕見互動。Instagram官方留言表示，希望創作者持續更新類似內容，YouTube官方帳號也公開表示想購買作品，形成少見的跨平台關注現象。

業界觀察認為，海外平台官方主動互動，顯示該作品在創意與情緒價值上的高度吸引力，也反映中國創意手作內容正逐漸被國際社群市場接受。

隨著影片熱度攀升，相關創作在中國社群平台同步發酵。微博 與短影音平台出現大量羽毛球風鈴教學與仿作影片，從材料選擇到羽片剪裁技巧都被細緻拆解，帶動一波「變廢為寶」的手作潮流。不少普通用戶表示，這類作品不僅具觀賞性，也能帶來情緒療癒與成就感，因此願意投入時間嘗試製作。