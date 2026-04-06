收藏紫檀木到成立博物館 「第一富婆」陳麗華傳奇一生謝幕

陳麗華2012年在紐約出席「時代100之夜」晚宴。（路透資料照片）

富華國際集團榮譽主席、中國紫檀博物館館長陳麗華女士，因病醫治無效，於4月5日在北京逝世，享年85歲。目前，富華國際集團官網頁面已變黑白。陳麗華曾被媒體喻為「第一富婆」，收藏紫檀木到成立博物館，甚至嫁小她10歲的老公，富婆傳奇話題性十足。據公開資料顯示，陳麗華是「西遊記」中扮演「唐僧」遲重瑞的妻子，兩人於1990年結婚。

綜合媒體報導，陳麗華自稱滿族正黃旗後裔，因貧窮於高中輟學，一路拚搏，成中國商場上的傳奇人物。美國時代雜誌公布2012年「全球百大最具影響力人物」，在一群西方人的面孔中，當時71歲的中國奶奶陳麗華特別引人注目。她戴一副超大圓框金絲眼鏡，燙了一頭捲髮，妥妥看似北京馬路上常見的有錢老太太。

當時時代雜誌給了陳麗華超高的評價，說她「是一位慈善家，經營富華國際為她帶來財富，但她真正成功的，是她對教育和藝術的堅定奉獻，以及投身慈善事業。」

陳麗華是中國商場上的傳奇人物，經常出現在西方媒體各種名人排行榜上。陳麗華從2001年起，就已多次出現在富比世 、胡潤公布的中國首富名單，多年來，陳麗華三不五時還會獲得女首富的桂冠。

陳麗華的發跡，是十足「具有中國特色」的致富傳奇。數年前，她被指擁有北京長安大街上、全中國最頂級的私人俱樂部「長安俱樂部」；她開發連接王府井與北京東二環的「金寶街」，街道兩旁全都是勞斯萊斯、藍寶堅尼、法拉利的名車展示中心；她在北京市交通最繁忙的通衢大道邊，蓋了有如皇宮一般的紫檀博物館、五星級酒店與豪宅。

不只在北京，陳麗華的地產開發遍及香港 、澳洲 、大連、深圳、秦皇島，而且從地產開發擴張到旅遊、航空服務等。