組團偷迪士尼樂園玩偶兜售 28人被抓、贓款10萬人民幣

「黃牛」組團盜竊上海迪士尼樂園玩偶兜售，28人被抓涉案贓款10萬元。（取材自紅星新聞）

近日，上海警方搗毀三個專門盜竊玩偶的犯罪團夥，28人被抓涉案，贓款10萬元（人民幣，下同，約1.45萬美元）。

紅星新聞報導，3月初，上海迪士尼 樂園的保安負責人至浦東公安分局國際旅遊度假區管理支隊報警稱，自2025年10月以來，其保安團隊在日常巡查中注意到一系列反常跡象，發現有多名遊客在離開商店時未支付貨款，被保安攔下後均以「忘記付款」為由進行搪塞。

此類事件頻繁發生，涉事人員的解釋驚人相似，園區方面通過後台系統核查涉事人員的進園信息，發現均為年卡用戶。結合失竊商品的種類與數量，園區管理方意識到，這可能是團夥盜竊，向公安機關報警求助。

接報後，分局刑偵支隊聯合國際旅遊度假區管理支隊及周邊派出所成立工作專班，對近期園區內發生的商品盜竊案件開展深度偵查。通過園方提供的盜竊時間段，民警查閱周邊公共視頻，迅速鎖定了以張某某、陳某某、付某某為首的三個犯罪團夥。

3月12日凌晨，浦東警方在上海、河南 兩地同步開展集中收網行動，一舉將三個團夥的28名成員全部抓獲歸案。初步查明，涉案贓款10餘萬元。

經審訊，三個團夥的頭目互相熟識，平日長期在園區周邊從事倒賣商品的「營生」，但因正常渠道獲利有限，眼見熱門玩偶價格水漲船高，為謀取更大利益，遂將目光轉向盜取玩偶進行售賣。

據報導，之後，三人各自發展下線，通過老鄉、熟人等關係拉攏人員入夥，逐步形成三個相互獨立、又在作案時彼此掩護配合的盜竊團夥。三人將團夥竊得的單價300元左右的商品以30元的低價就近向遊客兜售，以此牟取暴利，形成了「盜、運、銷」一條完整的犯罪鏈條。