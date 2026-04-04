擾民…太原「暴走團」夜播高分貝音樂 官方出手了

太原｢暴走團｣凌晨大聲播音樂擾民。（視頻截圖）

山西太原近日有「暴走團」被指經常在凌晨播放高分貝音樂，附近居民不堪其擾，向有關部門投訴遭「踢皮球」。官方1日通報稱，已約談該隊伍負責人，該負責人承諾即刻暫停活動，全面優化調整活動時間、路線及場地。

影片顯示，20餘名身穿橙紅色統一服裝的人員在道路上列隊行進，隊伍前方有人攜帶音響播放音樂。周邊居民反映稱：「每天凌晨4點就開始走，音響聲音特別大，我們住附近的根本沒法睡覺。」

華商報報導，太原市杏花嶺區近日經常有一群身穿橙紅色統一服裝的徒步者列隊前行，邊走邊用播放高分貝音樂，並且在馬路而非行人路上行走。由於「暴走團」在凌晨活動，受影響居民先後向多個部門反映，對方均表示超出管轄範圍而無法處理。事件經報導後，太原市杏花嶺區巨輪街道1日通報證實「暴走團」擾民，強調該隊伍固定活動時間為上午5時45分至6時30分；該「暴走團」現有成員百餘下人，日常參加活動約20人。

實際上，這一擾民糾紛問題已是多個地方長期存在的民生痛點。由於觸及噪聲侵權、占道通行、交通安全等問題，一些屬地相關單位對居民的投訴「踢皮球」：社區以「暴走團」活動範圍屬市政道路為由稱無權處理，城管表示噪聲問題非管轄範疇建議報警，最終12345熱線承諾將情況轉交相關部門處理。市民的投訴兜兜轉轉，才發現無人「兜底」。這一現象，暴露出城市精細化治理意識的缺位，凸顯基層治理主動作為意識不足、服務效能存在短板以及政績觀缺位的深層問題。

江蘇律師王坤表示，僅對暴走團約談沒有任何法律後果，當局應依法進行警告、罰款。南方日報2023年發文指出，「暴走團」敢無視法規和公德，是「法不責衆」作祟。「中央廣播電台」評論文章認為，以退休長者為主的「暴走團」是「以健身包裝、實則回味紅衛兵歲月的集體行為」。