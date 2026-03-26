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羅技廣告「一降價像狗跑來」 中國網友砸滑鼠大罵

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羅技宣傳滑鼠的文案引發中國網友們不滿。(取材自微博)
羅技宣傳滑鼠的文案引發中國網友們不滿。(取材自微博)

知名3C產品大廠羅技（Logitech）26日在抖音官方帳號發布滑鼠宣傳影片時，旁白字幕竟配文「當我一降價，你還不是像狗一樣跑過來」，將消費者形容成狗，引發全網憤怒，甚至出現「砸滑鼠」等激進表態。羅技廣告踩到雷後火速下架影片，但相關話題還是一度登頂熱搜。

羅技在宣傳GPW系列滑鼠的影片中，嘲諷消費者曾放話「不會再花一分錢」，隨後卻調侃，「真的？我一降價，還不是像狗一樣跑過來」，更影射只要贈送簡單的小禮物，消費者就會心甘情願掏錢購買。

不少常年使用羅技周邊的用戶氣詐稱，「多年信任被徹底擊碎」、「品牌一邊收割中國市場，一邊貶低消費者，毫無底線」、「誰給你的自信，既賺中國錢又罵消費者」。還有人說，「人家明確說再買它的就是狗」、「你買降價的東西就是狗？腦子拆下來修修吧」。

▲ 影片來源：YouTube＠藍新聞（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

輿論發酵後，羅技回應「已下架視頻並處理工作人員」，隨後發布聲明將責任歸咎於代運營公司「上海百事得電子有限公司」員工「擅自跳過審核流程」。

但此舉遭輿論批評「迴避品牌管理責任」、「用基層擔責轉移核心矛盾、「毫無誠意，只想息事寧人」，且道歉聲明中「不好的體驗」等表述被指「缺乏對人格侮辱的實質認錯」。

據悉公開資料顯示，羅技（Logitech）成立於1981年，是一間總部位於瑞士的全球頂尖電腦周邊與3C周邊裝置製造商，以滑鼠、鍵盤、網路攝影機、遊戲主機控制裝置及視訊會議設備聞名。該公司致力於設計和生產提升個人數位體驗的產品，是無線技術和電腦周邊的領導品牌。

另有網友指出，羅技在中國的定價長期高於香港、日本等，根本是在中國「割韭菜」，因此許多人趁勢宣布棄用、抵制羅技產品，並出現集體「砸滑鼠」等表態。

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