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半夜巨響…浙中學生把乾冰放冷凍庫 2小時後爆炸 冰箱全毀

中國新聞組／北京26日電
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冰箱爆炸後，一片狼藉。（視頻截圖）
冰箱爆炸後，一片狼藉。（視頻截圖）

近日凌晨，浙江蘭溪市紀女士家中傳出一聲巨響，家人趕到廚房後發現，冰箱炸得面目全非，現場一片狼藉。引發事故的「元兇」，竟是紀女士兒子放進冷凍室的乾冰。原來，這名14歲的初二學生痴迷科學實驗，為「留著做研究」，他將網購剩餘的乾冰密封後放入家用冰箱，約兩小時後引發爆炸，價值上萬元(人民幣，下同)的冰箱當場損毀。

紅星新聞報導，紀女士指出，23日晚上10時，兒子將裝有乾冰的塑膠桶放入冰箱冷凍庫，他以為冰箱的低溫能更好地保存乾冰，卻不知這是極度危險的操作。隔天凌晨0時許，廚房突然傳出巨響，家人聞聲查看發現，冰箱門連接處斷裂、門板脫落，爆炸威力巨大，甚至震落了天花板上的牆灰，廚房被波及得一片混亂。所幸當時家人已熟睡，未造成人身傷害。

紀女士表示，孩子放置乾冰時，她和丈夫都在忙碌，沒有留意到這一情況。事發後，她並未嚴厲責備孩子，只是簡單告知事故緣由，提醒他知識點掌握不到位、考慮不周。 「他剛開始還很奇怪，後來我問他乾冰的溫度是多少，他說攝氏零下70多度；我又問冰箱內是多少度，他說零下10幾度。我問那是不是冰箱溫度更高？孩子恍然大悟。」

紀女士介紹，兒子今年14歲，讀初二，喜歡科學課，熱中科學實驗與研究，平時會自主網購實驗材料，此次乾冰便是從網上購買。對於孩子的科學興趣，紀女士稱一向支持，她認為孩子非常懂事，平時文化課學習辛苦，難得有熱愛的方向。

「孩子平常玩歸玩，該注意的點還是要注意。不管是化學用品還是小型化學實驗，都存在危險性，要了解其原理。冰箱壞了是小事，這是他學習成長過程中的一次經驗，希望他記住、吸取教訓，有些錯誤一次都不能犯。」紀女士說。

這次事故導致萬元冰箱報廢，冰箱內部分物品損毀丟棄。紀女士稱，因家中另有閒置冰箱，已及時搬來使用，未影響日常生活。

乾冰放進冰箱為何會爆炸？無錫市消防救援支隊劉振東表示，很多人認為冰箱可以作為乾冰的儲藏環境，但實際上乾冰昇華會產生大量的氣體，它如果處於冰箱這樣的一個密閉環境當中，就有爆炸的風險。

其表示，乾冰嚴禁密閉存放，若置於密封容器、保溫箱或汽車後備廂等密閉空間，氣壓驟增可能導致容器爆裂，造成人員傷害。應選用透氣性良好的專用儲存箱或開口容器，並確保環境通風良好。乾冰要遠離高溫與火源，切勿將其存放在暖氣旁、陽光直射處，避免加速昇華引發危險。若發現乾冰持續冒白霧或容器變形，立即轉移至安全區域並加強通風。

冰箱爆炸後的廚房。（視頻截圖）
冰箱爆炸後的廚房。（視頻截圖）

爆炸威力之大，導致冰箱門板脫落。（取材自紅星新聞）
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