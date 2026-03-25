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「貞潔是高貴嫁妝」四川公車標語宣揚封建婚戀觀 惹爭議

中國新聞組／北京25日電
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四川樂山公車上的「貞潔是女孩最高貴的嫁妝」、 「墮胎是斷祖先血脈」標語引發爭議。（取材自都市現場）
四川樂山公車上的「貞潔是女孩最高貴的嫁妝」、 「墮胎是斷祖先血脈」標語引發爭議。（取材自都市現場）

有網友向媒體反映，四川樂山井研縣一公車車身上的標語「貞潔是女孩最高貴的嫁妝」、 「墮胎是斷祖先血脈」、「是不孕不育的源頭」引發熱議；在相關影片的留言區中，不少網友對此表示感到不適。律師稱此舉涉嫌違法，當地部門則表示，正在調查，會進行處理。

 綜合媒體報導，四川樂山井研縣交通運輸局一名工作人員表示，也剛收到相關回饋， 「（這個事情）正在調查當中，領導調查之後，出了結果就立刻會回覆。」

井研縣道路交通運輸服務中心的一名工作人員表示，他們會和相關部門溝通處理此事，「因為公車廣告的投放是有公司在運營，我們這邊官方是沒有在運營。我要跟他們業務人員講這個事情，然後我要去通知他們處理。」

這名工作人員指出，井研縣有5條城市公車路線和1條城際公車路線，擁有公車40餘輛。

對此，律師表示，該公車車身標語內容並非單純的「傳統觀念表達」，而是涉嫌傳播不良價值觀和違反《廣告法》。

根據《廣告法》第九條第七項規定，廣告不得妨礙社會公共秩序或違反社會良好風尚。將貞潔直接定調為最高貴的嫁妝、聘禮，將女性的價值與貞潔綁定，將男性價值與聘禮綁定，涉嫌物化性別、宣揚落後的婚戀觀。

同時，將墮胎與斷祖先血脈、不孕不育的源頭、萬事不順的根源直接關聯，這種表述帶有強烈的恐嚇性和封建迷信色彩，涉嫌污名化女性的合法生育權利，嚴重違背了現代社會提倡的性別平等、科學避孕及女性權益保護的共識。

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