一年撞壞3輛車…浙男疑「中邪」醫生一查不對勁

阻塞性睡眠呼吸中止症在中國患者人數龐大，且不少患者未被及時診斷；示意圖。(圖／123RF)

中國浙江一名張姓男子在一年內接連發生3起車禍，甚至撞壞多輛豪車，讓他一度懷疑自己「中邪」。然而經醫院檢查後發現，真正原因與迷信無關，而是罹患嚴重的睡眠障礙疾病，「阻塞性睡眠呼吸中止低通氣症候群（OSAHS）」，導致夜間頻繁呼吸暫停、白天嗜睡，進而影響駕駛安全。

綜合江南都市報與寧波晚報報導，張先生（化姓）為40多歲企業主，過去一年先後發生三次交通事故，情況幾乎相同，皆是在正常行駛時突然未及反應便追撞前車，甚至造成新車嚴重受損。多次事故讓他對開車產生恐懼，並改由司機代駕。直到與友人聚會時提及近況，並透露自己長期疲勞、白天昏昏欲睡，才被建議就醫檢查。

張先生在寧波市醫療中心李惠利醫院接受睡眠監測後，結果顯示其呼吸中止低通氣指數高達76次/小時，最長一次呼吸暫停達103秒，整夜呼吸暫停次數超過500次，屬於重度阻塞性睡眠呼吸中止症。醫師指出，夜間反覆缺氧導致睡眠被切割，影響反應能力，正是其多次車禍的關鍵原因。

主治醫師姜靜波表示，患者外觀並非肥胖，但存在下顎後縮等氣道結構因素，加上夜間反覆呼吸中止，容易造成缺氧與睡眠品質下降。此類症狀常伴隨晨起頭痛、口乾、白天嗜睡等情形，長期還可能引發高血壓、心血管疾病 及腦中風等併發症。醫師強調，打鼾並非唯一判斷標準，即使鼾聲不大，也可能存在嚴重睡眠呼吸問題。

目前醫師建議張先生夜間使用無創正壓呼吸機，以維持氣道暢通、改善缺氧狀況。專家提醒，阻塞性睡眠呼吸中止症在中國患者人數龐大，且不少患者未被及時診斷。若出現長期嗜睡、夜間憋醒或頻繁打鼾等情況，應及早就醫檢查，以避免因注意力下降引發交通或其他安全風險。