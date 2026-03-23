我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拉瓜迪亞客機撞消防車2飛行員罹難 機場關至下午2時

談判陷僵局 紐約大學近千非終身教職員將罷工

一年撞壞3輛車…浙男疑「中邪」醫生一查不對勁

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阻塞性睡眠呼吸中止症在中國患者人數龐大，且不少患者未被及時診斷；示意圖。(圖／123RF)
阻塞性睡眠呼吸中止症在中國患者人數龐大，且不少患者未被及時診斷；示意圖。(圖／123RF)

中國浙江一名張姓男子在一年內接連發生3起車禍，甚至撞壞多輛豪車，讓他一度懷疑自己「中邪」。然而經醫院檢查後發現，真正原因與迷信無關，而是罹患嚴重的睡眠障礙疾病，「阻塞性睡眠呼吸中止低通氣症候群（OSAHS）」，導致夜間頻繁呼吸暫停、白天嗜睡，進而影響駕駛安全。

綜合江南都市報與寧波晚報報導，張先生（化姓）為40多歲企業主，過去一年先後發生三次交通事故，情況幾乎相同，皆是在正常行駛時突然未及反應便追撞前車，甚至造成新車嚴重受損。多次事故讓他對開車產生恐懼，並改由司機代駕。直到與友人聚會時提及近況，並透露自己長期疲勞、白天昏昏欲睡，才被建議就醫檢查。

張先生在寧波市醫療中心李惠利醫院接受睡眠監測後，結果顯示其呼吸中止低通氣指數高達76次/小時，最長一次呼吸暫停達103秒，整夜呼吸暫停次數超過500次，屬於重度阻塞性睡眠呼吸中止症。醫師指出，夜間反覆缺氧導致睡眠被切割，影響反應能力，正是其多次車禍的關鍵原因。

主治醫師姜靜波表示，患者外觀並非肥胖，但存在下顎後縮等氣道結構因素，加上夜間反覆呼吸中止，容易造成缺氧與睡眠品質下降。此類症狀常伴隨晨起頭痛、口乾、白天嗜睡等情形，長期還可能引發高血壓、心血管疾病及腦中風等併發症。醫師強調，打鼾並非唯一判斷標準，即使鼾聲不大，也可能存在嚴重睡眠呼吸問題。

目前醫師建議張先生夜間使用無創正壓呼吸機，以維持氣道暢通、改善缺氧狀況。專家提醒，阻塞性睡眠呼吸中止症在中國患者人數龐大，且不少患者未被及時診斷。若出現長期嗜睡、夜間憋醒或頻繁打鼾等情況，應及早就醫檢查，以避免因注意力下降引發交通或其他安全風險。

心血管疾病

上一則

與何九華5年緋聞…王鷗自爆單身 洗不掉隱婚生子疑雲

下一則

「最快女護士」張水華再奪冠 無縫帶貨賣鞋 網：辭職了多好

延伸閱讀

「喝一杯」助眠迷思 營養師：酒精致易醒、頻尿 日常多補充3營養素

「喝一杯」助眠迷思 營養師：酒精致易醒、頻尿 日常多補充3營養素
62歲駕駛腳踝「爆漿」竟是雞蛋大痛風石 醫：不控制飲食恐截肢

62歲駕駛腳踝「爆漿」竟是雞蛋大痛風石 醫：不控制飲食恐截肢
每晚睡滿7小時 阻2型糖尿病上身

每晚睡滿7小時 阻2型糖尿病上身
睡到一半沒有呼吸 醫：這疾病讓大腦「缺氧」 增中風、失智風險

睡到一半沒有呼吸 醫：這疾病讓大腦「缺氧」 增中風、失智風險

熱門新聞

吉林長春七隻家犬疑似被偷走途中集體逃脫、結伴穿越17公里成功返家。(視頻截圖)

吉林被竊7狗掉落高速結伴跋涉17公里返家 主人：幸好沒被吃掉

2026-03-19 22:27
隨著荷莫茲海峽航運受阻引發全球能源市場擔憂，紐約時報14日報導對此指，中國擁有兩張「王牌」，即電動車與可再生能源，這使其在應對全球石油危機時具備競爭優勢。圖為伊朗革命衛隊去年在荷姆茲海峽演習。（美聯社）

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

2026-03-14 23:45
一名女子15日穿著暴露地在湖南長沙鬧區遊蕩，並不時擺弄撩人舞姿，吸引路人圍觀。（視頻截圖）

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

2026-03-17 06:30
在杭州假裝上班無限公司裡假裝上班的「員工」。（取材自都市快報橙柿互動）

「假裝上班」公司假打卡真賺錢 有「員工」月入七、八萬

2026-03-19 02:17
人民大會堂的熱水瓶用了30年。(視頻截圖)

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

2026-03-14 21:15
翁帆（左）經由友人牽線，與日本前首相鳩山由紀夫見面。(取材自南方娛樂網)

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

2026-03-20 07:30

超人氣

更多 >
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
70年前故宮文物台灣初登場 這只白螺憑神奇傳說比翠玉白菜還紅

70年前故宮文物台灣初登場 這只白螺憑神奇傳說比翠玉白菜還紅
「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害