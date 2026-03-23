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壓抑？安全？「進廠區請放棄一切自由」 化工廠標語惹議

中國新聞組╱北京23日電
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山東一家化工公司的標語引發網友議論。（取材自九派新聞）
山東一家化工公司的標語引發網友議論。（取材自九派新聞）

「進入廠區請放棄你的一切自由」，近日，這則來自山東東營佐寧化工有限公司的標語引發網友議論，許多人認為，該標語不人性化，「這是廠區還是監區啊」、「這幾個字看得人壓抑」；不過也有網友表示，其他廠區寫這樣的標語應該要噴，但在化工廠，這樣的提醒是保命的。

華商報大風新聞報導，根據現場的影片和照片，這則大字體標語印在藍色背景板上，板子的右下方標註著公司名稱，藍色標語牌由兩側鋼架支撐，從環境判斷，應在廠房內部。

東營佐寧化工有限公司位於山東省東營市，上級公司為東營佐寧生物科技有限公司。

佐寧生物一名工作人員表示，化工廠存在很多安全風險，掛這個標語是希望員工進入廠區後，不要那麼隨性隨意，一切要遵守公司的規章制度，自由隨性的話，可能會導致安全事故的發生，給員工人身安全及公司財產帶來損害，因此標語是這樣描述的。

該工作人員說，並非是網友想的，員工進入廠區沒有任何話語權，像進監獄一樣，「並不是這樣的意思，只是想讓員工遵守安全制度。其他企業不會掛這樣的標語，但化工廠不一樣。」在化工廠，每一個開關按鈕的誤操作，或者隨意在地上可能丟個什麼東西，都可能引發安全風險。

該工作人員也提到，她從領導者得知，許多化工廠的標語都是這樣描述的。

2025年12月，廣東一公司曾標出「進入廠區，請自覺放棄一切自由」，被媒體曝光後，警方稱標語已撤掉。當地勞動部門的一名工作人員表示，在他看來，這樣的標語內容確有不妥。

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