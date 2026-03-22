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廣東奔馳大G被寫滿「渣男」 網友議論紛紛 警方回應

中國新聞組／北京22日電
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廣東一奔馳車身滿是「渣男」字樣。（取材自大風新聞）
廣東一奔馳車身滿是「渣男」字樣。（取材自大風新聞）

近日一段視頻引起熱議，視頻中一輛白色奔馳大G的車身寫滿大小不一的「渣男」字樣，引發車主是否涉及感情糾紛的猜測。據了解，這輛疑為粵P牌號的車屬於廣東河源市，有網友表示，這可能是用筆有意在車上進行的塗鴉，後期能清理，也可能是專門貼的車衣；但普遍網友認為車身寫滿「渣男」字樣很不文明，希望車主能盡快處理。

大風新聞報導，從視頻中可看到這輛白色奔馳的左側前門上有一個很大的「渣」字，後門則是一個很大的「男」字，另外，車身上還有大大小小上百個「渣男」字樣，相當顯眼。

廣東一奔馳車身滿是「渣男」字樣。（取材自大風新聞）
廣東一奔馳車身滿是「渣男」字樣。（取材自大風新聞）
車上的渣男字樣疑是網紅自己用筆寫的。（視頻截圖）
車上的渣男字樣疑是網紅自己用筆寫的。（視頻截圖）

「渣男車」引發網友討論，有人猜測車主「肯定是夠渣，才被別人塗鴉提醒」，也有人認為或許只是年輕人玩噱頭、搏眼球。另有網友起底，稱這輛車貌是短影音平台的網紅自己弄的。

廣東河源市公安局工作人員表示，根據相關規定，如果機動車顏色變化面積不超過30%，不需要進行變更登記；反之，如果超過30%，則需要備案存檔，並在改色後10日內辦理登記。車身的內容，只要不違反相關規定，公安機關也不好干預。目前，河源警方已將該車相關情況移交交警部門，作進一步核實調查。

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