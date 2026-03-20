健身房倒閉 武漢教練「負責到底」 上完學員877節課

張先生發帖內容。（社交平台截圖）

武漢 一名健身教練，近日在社交平台上分享自己任職的健身房 倒閉後，他自費完成了學員877節課的經歷。他發帖寫道：「做健身教練這麼久，我一直堅信：責任、信任大於一切。從2024年10月28日至今，我完成了對所有會員的承諾，不辜負每一份托付。場館會換，教練不變，責任不變。你敢信任我，我就敢對你負責到底。」

九派新聞報導，張先生原本在愛尚游泳健身房任職。2024年10月，愛尚健身房倒閉，學員們無處退費，教練們的工資也未付清。當時，張先生有4萬多元（人民幣，下同）工資未到帳，手上還有29個學員，總計877節剩餘課程量，折算約為26萬元。

據張先生描述，該健身房倒閉的原因是老闆因個人事務經濟出現問題。倒閉時，該健身房還有2000多位登記會員，270位私教會員，而私人教練只剩下了九個，還有若干顧問。

張先生說：「我們健身房是商業性質，教練一職有銷售成分，這877節課都是我賣出去的。除了負責教學，還要負責售前售後。877節課，差不多26萬元。」因老闆失聯，後續有學員多方維權，未能成功。面對老闆留下的爛攤子，張先生思慮良久，做出了自費完成後續課程的決定。

「我當時怕告訴家裡人，擔心他們不支持。我跟其他教練也溝通了，他們都選擇迴避。我知道做這個事情肯定會破很大一筆財，20多萬元對於一個工薪階層的家庭來說，是一個很大的數目。」張先生回憶。

健身房倒閉第二天，張先生跟29個學員一一溝通，表示自己願意把後續課程上完。「好多學員還以為我要重新收費，我說不會，我保證給大家上完已購買的課。」

張先生在倒閉的健身房旁邊，聯繫了一家新場館，每節課自付100元場地費，開始了自己的售後，還給學員們購買了保險。張先生稱：「場地費，加上人工成本，還有部分退費，差不多20多萬元吧。為了做這件事情，我把人生第一輛車都給賣掉了。」

張先生自述，他是甘肅蘭州人，因為喜歡武漢這個城市，現在定居在這裡。「我從很遠的地方過來，在這裡定居，沒有親人，也沒有朋友。我當教練發展至今，是他們（學員們）在為我謀生，所以說我不能辜負他們對我的信任。」

2026年3月9日，877節課全部完成。張先生坦言，中間從來沒想過放棄。後期，他也得到了家人的支持，家人都覺得他做這件事是對的。

877節課結束後，有學員因搬家或者工作，沒再繼續跟隨張先生鍛煉，更多學員則選擇了繼續上張先生的課程。這期間，還有人慕名而來。