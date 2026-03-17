「黃天鵝」雞蛋人工色素超標？創始人馮斌：沒添加

黃天鵝雞蛋被推上風口浪尖。(取材自微博)

搭上315「打假」熱潮，知名評量部落客王海順勢將胖東來超市售賣的黃天鵝等六個品牌雞蛋 推上風口浪尖，稱檢出人工色素超標，相關話題登上熱搜。對此，胖東來強調產品採購手續齊全，檢測報告合格，暫時沒有接到下架通知。

測評博主「王海測評」發視頻稱，這些雞蛋檢測出一種名為角黃素（斑蝥黃）的人工色素，含量為9.54mg/kg，超出「飼料添加劑安全使用規範」中規定的蛋禽類飼料中斑蝥黃允許的最大添加量8mg/kg，存在一定的食用安全隱患。

對此，胖東來回覆該測評博主表示，「目前國家並沒有關於生蛋產品角黃素限值的相關規定和要求，您使用僅針對飼料添加劑的《飼料添加劑安全使用規範》作為評判依據，衡量生蛋產品中角黃素的含量，得出含量『超標』結論，適用標準錯誤，缺乏法律和標準依據，已給社會公眾造成誤導…您發布的具有誤導性的言論已經給我公司商譽造成嚴重傷害，請您立即刪除相關視頻，停止侵權行為」。

定位高端的可生食雞蛋、涉事品牌之一的「黃天鵝」也一夜之間陷入信任危機。

每日經濟新聞報導，「黃天鵝」創始人馮斌和專家團隊表示，「角黃素又名斑蝥黃，是天然存在的類胡蘿蔔素。角黃素既有天然的，也有人工合成的」。中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授朱毅也稱，人類最早是從雞油菌中分離出角黃素，它天然分布於藻類、真菌、甲殼類、魚類等生物體內。

朱毅查閱了大量文獻發現，要讓蛋黃出現肉眼可見的著色效果，飼料中添加量需達到4mg/kg以上。0.399mg/kg反推回去，對應的飼料添加量約為0.67mg/kg~0.74mg/kg，「遠低於行業著色有效劑量」。

不過，王海提出了不同看法。

他認為，黃天鵝聲明中關於「採購萬壽菊等天然色素」的陳述，與是否使用角黃素沒有關係。「其他的飼料或者飼料添加劑裡面含有的色素，它不是角黃素。在雞蛋蛋黃裡檢出了角黃素，唯一的可能就是來自飼料添加劑」。對此爭議不休。

據悉，中國僅規範飼料角黃素添加量標準，無雞蛋殘留閾值禽蛋色素殘留限量、放養蛋定義、添加劑識別等均無強制規定，因此蛋黃顏色被行銷為「營養指標」，但專家指其與營養價值無關，人工色素可低成本統一蛋黃色澤。