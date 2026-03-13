聘金1000元+20雞蛋 湖南47歲男娶82歲婦

一名47歲男子與82歲婦人登記結婚，男方「聘金」是人民幣1000元和20個雞蛋，原以為只是「假結婚」，沒想到竟真的完成了婚姻登記。(取材自大風新聞)

湖南湘潭近日發生一起離奇婚姻事件。一名47歲男子與82歲婦人登記結婚，男方「聘金」是1000元（人民幣，下同）和20個雞蛋 。老太太家人得知後十分震驚，原以為只是「假結婚」，沒想到竟真的完成了婚姻登記。

大風新聞報導，被稱為「謝奶奶」的婦人表示，當初對方把1000元硬塞給她，還給了20個雞蛋作為聘禮，由於自己不識字，一直以為只是走個形式，並不知道自己真的辦理了結婚登記。

謝奶奶回憶說，當天對方帶她前往民政部門辦手續，現場工作人員為兩人拍照後，隨即發放了一張證書，「我以為只是一張普通的紙，也沒人特別說明是結婚證」，直到家人看到證件後，她才意識到事情並不簡單。

據報導，兩人已於2月9日正式領取結婚證，不過男方為何提出結婚，謝奶奶表示自己並不清楚原因，「他說讓我去辦一下，我也沒多想」。

事件曝光後，謝奶奶的家人情緒激動，謝奶奶的兒子與孫子隨後將她帶到男方家中，希望對方給個說法，雙方一度出現爭執。男方母親稱，這樁婚事是老太太本人同意的，她並不清楚細節。

一名47歲男子與82歲婦人登記結婚，男方「聘金」是人民幣1000元和20個雞蛋，原以為只是「假結婚」，沒想到竟真的完成了婚姻登記。(取材自大風新聞)

一名47歲男子與82歲婦人登記結婚，男方「聘金」是人民幣1000元和20個雞蛋，原以為只是「假結婚」，沒想到竟真的完成了婚姻登記。(取材自大風新聞)

謝奶奶的家人則質疑，男方曾提到要把謝奶奶的戶口遷至男方家庭名下，讓人懷疑此舉背後是否涉及利益安排。

據報導，目前47歲男子仍未對外說明與82歲老太結婚的原因。事件在網路上引發熱議，不少網友對這段相差35歲的婚姻感到難以理解，有人猜測，可能與拆遷補償、債務問題或其他財產安排有關。不過，也有熟悉拆遷政策的網友指出，即使結婚或遷戶口，多數地區對分配資格都有嚴格的時間限制，並非臨時操作就能獲得補償。

法律人士提醒，老年人在辦理婚姻、財產或戶籍相關事項時，應由家人或專業人士陪同，避免因不識字或對程序不熟悉而作出影響權益的決定。至於本案是否涉及誘導、欺騙或其他法律問題，仍待進一步釐清。