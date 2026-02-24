憑什麼？遼寧草莓1斤360元人民幣 「牛奶澆灌」被打臉

我的頻道

中國新聞組╱北京25日電
中國網友在高速上拍到一則水果廣告牌，「葡萄330元一斤，草莓360元一斤」。（視頻截圖）
中國網友在高速上拍到一則水果廣告牌，「葡萄330元一斤，草莓360元一斤」。（視頻截圖）

有網友日前在高速上拍到一則水果廣告牌，「葡萄330元（人民幣，下同）一斤，草莓360元一斤」，一開始以為是印錯字了，沒想到是真的。產地遼寧熊岳，種植企業證實，這是特殊培育，品種叫「國王葡萄」和「國王草莓」，廣告看板上印的是全國統一零售價，如果批發的話可以「便宜點」，2斤400元。

看看新聞報導，近日，產地為遼寧熊岳的天價葡萄、草莓引發爭議，有網友拍攝影片稱，開車在高速公路上看到一塊廣告牌「葡萄330元1斤、草莓360元1斤」，「讓我這個本地人都驚呆了！」

不少網友對這個天價葡萄、草莓感到驚奇，「憑什麼這麼貴？」在評論區有網友表示，在從瀋陽到大連的路上也看到這廣告牌，「當時嚇得一嘚瑟」，有人調侃「貧窮限制了我的想像」，「人家壓根就不賣給我們老百姓」，「我不吃國王的，我就吃平民的」，「我還是吃農藥版的吧」。

但也有人認為，只要明碼標價不違規，願買願賣是自由。

對此，種植企業銷售人員表示，「國王葡萄」、「國王草莓」主打原生態種植，不打農藥，餵的是牛奶，也稱公司產品有100多份檢測報告，達到無農藥殘留標準。該公司的宣傳影片裡還稱，種植草莓用的都不是一般的土，是特意拿黑龍江的非基因大豆豆餅養土，品種是中國農科院特殊的苗，一顆草莓苗成本就要4元錢，灌溉一次草莓要用800斤牛奶兌水。

該銷售還表示，廣告看板上印製的是全國統一零售價，目前在全國北上廣深等四、五十個城市都有銷售點。葡萄和草莓價格有所區別，而批發價均為400元/2斤。

不過專家打臉，牛奶主要成分是水和蛋白質，蛋白質根本無法被植物直接吸收，分解後僅相當於普通氮肥，直接用於灌溉不僅不能讓草莓更甜，反而會導致土壤板結、滋生細菌，影響作物生長，農民通常不會採用這種得不償失的種植方式，所謂「牛奶灌溉」 毫無科學依據。而查詢該公司的淘寶店鋪，這「國王系」水果累積已售出100多單。

