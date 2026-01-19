真稀奇…紹興「竹堅強」 穿過6米燈桿 再從路燈探出頭

紹興一棵竹子穿過5到6米長的路燈桿探出頭，被稱為「竹堅強」，已成網紅打卡點。(取材自大風新聞)

在浙江紹興新昌縣的路邊，一棵竹子穿過5到6米長的路燈桿，在另一端探出繁茂竹葉，引發熱議，被網友稱為「竹堅強」。影片顯示，竹子僅雞蛋 粗細，從路邊地面冒出後不久即鑽入路燈桿，並在燈桿頂端再度冒出一簇綠葉，整體形態宛如「穿越」般神奇。此景吸引不少當地民眾前往拍照打卡，甚至有人帶孩子前來，以竹子的堅韌生命力作為教育素材。

據大風新聞報導，最早發現並拍攝這棵竹子的賈先生表示，竹子位於新昌縣世貿廣場附近路邊，幾天前他帶孩子經過時無意間發現，覺得十分了不起便拍下影片上傳。影片上線後迅速引發網友關注，留言感嘆竹子的生命力與頑強精神，陸續有民眾前往現場「打卡」，甚至與竹子合影，賈先生透露「這裡已經成了一個網紅打卡點」。

實際上，竹子穿牆穿樹依然能夠存活並生長的例子不在少數，常年從事綠化工作的高先生指出，竹子擁有發達的根系與地下莖網絡，能深入土壤吸收水分與養分，並將能量運送至生長點；即使在初期缺乏光照的情況下，仍能依靠地下儲備維持生長。另因竹子屬於單子葉植物，莖幹中存在「居間分生組織」，使其每一節都能獨立進行節間伸長，因此在特殊環境下不僅能在黑暗中快速生長，甚至能刺穿堅硬介質繼續向上延伸。