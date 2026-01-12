北京冰雪遊這樣玩 10大主題線路泡溫泉、重溫奧運激情

我的頻道

中國新聞組／北京12日電
遊客在北京南山滑雪場樂享冰雪。（本報北京傳真）
遊客在北京南山滑雪場樂享冰雪。（本報北京傳真）

近日，北京發布十條冰雪文化旅遊主題線路，這些線路首次系統整合了北京地區冰雪資源，將冰雪景區、冬奧場館、冰雪運動場所、溫泉養生、景觀綠道系統以及文化體驗空間創新性串聯，為遊客打造豐富多彩的冬季文旅體驗。

古都冰韻城市漫遊之旅串聯什刹海、北海公園等經典冰場，在紅牆碧瓦間體驗皇家冰趣，登鐘鼓樓俯瞰中軸線雪景，於觀中·中軸線在地文化博物館感受科技與歷史的交融。

雙奧遺產動感歡樂之旅從北京奧運博物館到鳥巢歡樂冰雪季，再到「冰立方」冰上樂園，讓遊客在奧運場館中重溫榮耀，體驗頂級賽事的澎湃激情。

冬日暖游溫泉康養之旅融合南苑森林濕地公園的冬日景色、世界花卉大觀園的「熱帶反差」與南宮溫泉的暖意，讓遊客享受冬日治癒。

長街向西文體樂活之旅以華熙LIVE·五棵松和首鋼園為核心，將工業風、冰雪賽事、潮流娛樂與冰川科普相結合，打造年輕態的酷颯冰雪體驗。

京西人文古村尋跡之旅探訪琉璃星穀的童話雪境、神泉峽的壯麗冰瀑等，在京西古道一同追尋歷史的足跡。

冰雪逐夢山野狂歡之旅從煙火氣十足的錢糧市集，到順義奧林匹克水上公園的鏡面冰湖，再到喬波室內滑雪館的四季雪道，實現全天候的冰雪逐夢。

冰雪雅韻童趣遛娃之旅圍繞溫都水城、靜之湖滑雪場等，打造集溫泉、親子滑雪於一體的家庭出遊優選，讓大人和孩子都能盡興而歸。

京郊光影雪韻打卡之旅連結白河城市森林公園的靜謐綠道、雲佛山滑雪場的速度與激情，以及古北水鎮「長城溫泉」的極致浪漫，成就攝影愛好者的天堂。

長城雪境慢享清閒之旅在懷北國際滑雪場的長城腳下飛馳，於雁棲湖綠道漫步賞雪，再到板栗村品味冬日煙火氣，最後登臨慕田峪長城，領略「山舞銀蛇」壯闊。

京北祕境觀瀑賞燈之旅深入延慶奧林匹克園區，體驗「雪飛燕」的速度，逛永寧古城非遺市集，欣賞龍慶峽的璀璨冰燈。

新聞評論／鄭麗文訪陸2挑戰：化解北京敵意、消除台北疑慮

高市早苗回應中禁稀土輸日 警示北京「若脅迫各地恐不得了」

北京同鄉會2╱7辦新春晚會迎馬年

滑雪初體驗

中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

