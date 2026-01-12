狗不理包子 英文商標GO BELIEVE 網民大讚：信達雅

「狗不理」英文商標竟是「GO BELIEVE」，獨特譯名引熱議。（取材自經視直播）

有網友在社交媒體上發帖稱，在商場某品牌標牌上看到狗不理包子的英文名竟是「GO BELIEVE」，這一發現引發了廣泛關注。帖子附帶的圖片顯示，這家狗不理包子店的英文名標註為「GO BELIEVE」，與「狗不理」發音相似。評論區中，有網友表示從未聽說過這一譯名，也有網友認為翻譯得頗為巧妙，大讚信達雅。有人分析，若使用拼音或直譯為「Dog Ignore」似乎都不太合適，「還是叫『GO BELIEVE』好聽」。

網易報導，查看狗不理集團官網可以發現，傳統的「狗不理」中文大字下方早已加上「GO BELIEVE」字樣。進一步查詢得知，狗不理集團股份有限公司早在2007年就已申請該商標，目前商標專用權期限為2022年5月28日至2032年5月27日。

報導指出，天津一家狗不理包子門店工作人員表示，選用「GO BELIEVE」作為英文名，一方面是順應市場喜好，另一方面也是為了方便向外國賓客介紹。

報導稱，據狗不理集團官網介紹，中華老字號、國家級非物質文化遺產「狗不理」始創於1858年，創始人乳名為「狗子」。他14歲到天津學藝，後來發明了水餡半發麵工藝，做出的包子口感柔軟、鮮香不膩，生意日漸興隆。由於「狗子」經常忙得無暇應酬，久而久之便有了「狗子賣包子不理人」的說法，包子鋪也因此得名「狗不理」。