我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

狗不理包子 英文商標GO BELIEVE 網民大讚：信達雅

中國新聞組／北京12日電
「狗不理」英文商標竟是「GO BELIEVE」，獨特譯名引熱議。（取材自經視直播）
「狗不理」英文商標竟是「GO BELIEVE」，獨特譯名引熱議。（取材自經視直播）

有網友在社交媒體上發帖稱，在商場某品牌標牌上看到狗不理包子的英文名竟是「GO BELIEVE」，這一發現引發了廣泛關注。帖子附帶的圖片顯示，這家狗不理包子店的英文名標註為「GO BELIEVE」，與「狗不理」發音相似。評論區中，有網友表示從未聽說過這一譯名，也有網友認為翻譯得頗為巧妙，大讚信達雅。有人分析，若使用拼音或直譯為「Dog Ignore」似乎都不太合適，「還是叫『GO BELIEVE』好聽」。

網易報導，查看狗不理集團官網可以發現，傳統的「狗不理」中文大字下方早已加上「GO BELIEVE」字樣。進一步查詢得知，狗不理集團股份有限公司早在2007年就已申請該商標，目前商標專用權期限為2022年5月28日至2032年5月27日。

報導指出，天津一家狗不理包子門店工作人員表示，選用「GO BELIEVE」作為英文名，一方面是順應市場喜好，另一方面也是為了方便向外國賓客介紹。

報導稱，據狗不理集團官網介紹，中華老字號、國家級非物質文化遺產「狗不理」始創於1858年，創始人乳名為「狗子」。他14歲到天津學藝，後來發明了水餡半發麵工藝，做出的包子口感柔軟、鮮香不膩，生意日漸興隆。由於「狗子」經常忙得無暇應酬，久而久之便有了「狗子賣包子不理人」的說法，包子鋪也因此得名「狗不理」。

上一則

滬海底撈用餐送「黃金小馬」 店員：合成材質非純金

下一則

多繳多得？養老金繳費再抬上限 農民懟：實在交不起

延伸閱讀

狗不理包子英文商標「GO BELIEVE」 獲網民讚神翻譯

狗不理包子英文商標「GO BELIEVE」 獲網民讚神翻譯
「令人不適」？天津「紅線串鞋」展引熱議 美術館：已撤

「令人不適」？天津「紅線串鞋」展引熱議 美術館：已撤
磷蝦油保健品「零磷脂」 同仁堂道歉：將清理品牌

磷蝦油保健品「零磷脂」 同仁堂道歉：將清理品牌
天津醫院護士更衣被偷拍 還放色情網站 9分鐘視頻瘋傳

天津醫院護士更衣被偷拍 還放色情網站 9分鐘視頻瘋傳

熱門新聞

中國自主研發首款隱匿戰機「殲-20」於2011年首飛，於11日滿15周年。圖為2025年9月，殲-20在長春航空展進行靜態展示。（本報資料照片）

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

2026-01-10 20:00
男子從自家半圈監控，無意發現妻子婚外情八年。（視頻截圖）

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

2026-01-09 07:30
男童手持一疊厚厚的一元紙幣給媽媽買鞋。（視頻截圖）

200多張1元鈔…河北男童存錢半年為母買鞋 店主：來報恩的

2026-01-07 01:16
雙星鞋業家族內鬥，84歲創始人宣布斷絕父子關係。（取材自紅星資本局/ 視覺中國​圖）

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

2026-01-04 20:40
汽車防撞梁被拆開，出現麻花和餅乾。（取材自1818黃金眼）

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

2026-01-04 05:30
銅陵有色研發的新材料產品。（取材自每日經濟）

「總統換人了」 中企在拉美花22個月建的銅礦 無法投產

2026-01-05 01:22

超人氣

更多 >
南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事

南加近千棟房屋成法拍屋 只因屋主沒做這件事
史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素
自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油
白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝

白宮突宣布3件事 「天佑美軍、我們正要開始」五角大廈披薩指數曝
緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚

緬北電詐頭目被押回中國 首曝特寫畫面 讓大眾看清楚