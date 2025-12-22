男1周20多次 持續1年仍不孕 1條問診視頻帶火內蒙文旅

韓士廣聽到內蒙男患者說和妻子性生活「一禮拜二三十回得有」時，露出懵了的表情。（視頻截圖）

內蒙古文旅近日突然火了，微博 評論區湧進大批網友留言，稱渴望赴內蒙古旅遊，還要「下手內蒙男人」，露骨文字逼得內蒙古文旅顧不得這潑天流量、關閉評論區。原來，這些網友都是看了遼寧一名男科醫師問診一對不孕夫妻的視頻後，深受「觸動」而來，這名23歲人夫稱和妻性生活「一星期二、三十回，持續一年都沒懷孕」，頻率之高讓醫師傻眼；醫師還認證內蒙牛羊肉和韭菜花讓這名男子那兒「發育挺高」，不少網友連夜發問要如何快遞內蒙特產。

問診視頻中的醫師是中國醫科大學附屬生殖醫院教授韓士廣，視頻中，一對自稱來自內蒙古的夫妻因未能如願懷孕來求診，丈夫說，妻子比他大1歲，兩人想要孩子但結婚一年多都沒懷上，妻子檢查正常，自己被縣城醫院檢查出「米青子（精液）數量有點少」，韓士廣問兩人性生活如何，男子屈指算了一算後回答「一禮拜二、三十回得有」，平均一天約三、四次，讓韓士廣露出懵了的表情。

這名男子接著解釋，家裡搞批發的，他平時就是送貨，「早上我送完貨回家，我媳婦待著在家，我癮頭大，早上整一回，有時候中午吃完飯整一回，我晚上心情好，喝點小酒還能整兩杯」，他並稱自己平常睡電褥子（電熱毯），已經睡半年，「我們那冷啊」。韓士廣進行觸診，男子問「我這兒挺大是吧」，韓士廣回答「嗯沒問題，內蒙牛羊肉韭菜

花的，確實發育挺高，哎行，挺好」。

韓士廣對這對夫妻說，他懷疑是電褥子惹的禍，「因為男的那個蛋蛋產生米青子要求比體溫得低3度左右溫度，電褥子一插一宿一睡大半年，除了熱還有輻射」，他並科普「男性這蛋蛋為啥外掛，就是避免體溫37度對蛋蛋不好；睡電褥子半年，米青子數就會容易少，性生活再一天三四次，你那邊產量再大，它架不住花銷大呀，也容易少啊」。他並要該名男子去驗精蟲數以進行下一步診斷。

這段視頻被放上網後，內蒙古文旅評論區湧進大批網友留言：「都拿本記好了，牛羊肉韭菜花、睡電褥子」，「我現在對內蒙男人充滿了好感」，「這麼大，那麼猛，內蒙古南北不大，東西很長」，「姐妹們，哈爾濱先別去了，繞道去內蒙古找20+吧」，「人家都是每天飯後來一次」，「我就是看完之後直接吃了半瓶兒韭菜花」，「還是內蒙兄弟猛啊，健身聖體」，「這不是患者，這是王者，全國姑娘都開始羨慕內蒙姑娘了」，「這回要下手內蒙男人了」。

由於留言多是「虎狼之詞」，逼得內蒙古文旅得不得不暫時關閉了評論區以免被封號，這又引來網友調侃：「內蒙文旅兢兢業業發了4K多條宣傳視頻，什麼水花都沒起來，結果被一個在遼寧的男科醫師看診視頻帶火了，這潑天的富貴讓評論區都不敢開了」，「話說這拿得出手，說不出口的特產，該怎麼宣傳啊」，「一覺醒來，內蒙天都黃了」，「牛羊肉、韭菜花這個冬天可能得賣斷貨」。