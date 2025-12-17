200%糖度引熱議 美國蜜雪冰城上線外賣 預售套餐3.99元

美國洛杉磯的蜜雪冰城好萊塢店即將開幕，話題滿滿。(取材自極目新聞)

中國知名連鎖飲品品牌蜜雪冰城 ，即將在美國洛杉磯 好萊塢星光大道開店，儘管實體店尚未正式營業，店外已出現「雪王人偶」與民眾互動，並進行飲品贈送預熱活動；而且搶在實體店開幕前，商品已上架外賣平台，預售套餐價格為3.99美元，引發中國消費者關注。

綜合極目新聞、快科技報導，洛杉磯蜜雪冰城外觀延續中國門市風格，透明塑膠杯身、紅色封口，品牌標誌改為英文「MIXUE」。預售套餐包含兩杯飲品及一顆冰淇淋，提供包括檸檬水、椰果奶茶、芋圓葡萄、蜜桃四季春等口味，消費者可選擇從不加糖到200%糖度的多款甜度。若新用戶註冊購買，套餐價格最低可降至1.17美元。

報導指出，蜜雪冰城美國門市的糖度選項，遠超中國常規甜度，除了一般的三 分甜、七分甜等，還新增120%、150%、200%三種選項。以200%糖度為例，單杯含糖量約50克，相當於半瓶500毫升可樂糖分，是世衛組織每日建議添加糖量的2倍。

對此，中國網民多半感到震驚，認為「第一口甜到發苦」、「齁甜像生化武器」，並擔憂健康風險，如肥胖及糖尿病 ；但部分美國消費者則樂於接受，將高糖飲品視為新鮮挑戰，社交媒體上還出現多支試飲測評視頻。

據報導，品牌選擇增設超高糖度選項，顯示其針對北美市場做出本土化策略。蜜雪冰城透過話題化的糖度設定，吸引年輕人打卡挑戰，形成免費宣傳效應。目前美國紐約與洛杉磯門市均在裝修中，未來也將提供類似高糖選項，並支持微信、支付寶付款。

截至2025年6月30日，蜜雪集團全球門市總數已突破5.3萬家，其中境外門市4733家，覆蓋12個國家，較去年同期淨增128家，呈現快速擴張態勢。蜜雪冰城以「性價比打底、話題化營銷」策略拓展海外市場，利用文化差異與飲食習慣差異提升品牌辨識度。

不過，專家提醒，超高糖飲品可能加劇肥胖與糖尿病風險，美國成人肥胖率已超40%。在商業擴張與品牌知名度提升之外，企業也需平衡公共健康責任，避免形成「甜蜜陷阱」。