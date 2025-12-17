我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍

加州二手車藏陷阱 里程表造假全美第一

200%糖度引熱議 美國蜜雪冰城上線外賣 預售套餐3.99元

中國新聞組╱北京17日電
美國洛杉磯的蜜雪冰城好萊塢店即將開幕，話題滿滿。(取材自極目新聞)
美國洛杉磯的蜜雪冰城好萊塢店即將開幕，話題滿滿。(取材自極目新聞)

中國知名連鎖飲品品牌蜜雪冰城，即將在美國洛杉磯好萊塢星光大道開店，儘管實體店尚未正式營業，店外已出現「雪王人偶」與民眾互動，並進行飲品贈送預熱活動；而且搶在實體店開幕前，商品已上架外賣平台，預售套餐價格為3.99美元，引發中國消費者關注。

綜合極目新聞、快科技報導，洛杉磯蜜雪冰城外觀延續中國門市風格，透明塑膠杯身、紅色封口，品牌標誌改為英文「MIXUE」。預售套餐包含兩杯飲品及一顆冰淇淋，提供包括檸檬水、椰果奶茶、芋圓葡萄、蜜桃四季春等口味，消費者可選擇從不加糖到200%糖度的多款甜度。若新用戶註冊購買，套餐價格最低可降至1.17美元。

報導指出，蜜雪冰城美國門市的糖度選項，遠超中國常規甜度，除了一般的三 分甜、七分甜等，還新增120%、150%、200%三種選項。以200%糖度為例，單杯含糖量約50克，相當於半瓶500毫升可樂糖分，是世衛組織每日建議添加糖量的2倍。

對此，中國網民多半感到震驚，認為「第一口甜到發苦」、「齁甜像生化武器」，並擔憂健康風險，如肥胖及糖尿病；但部分美國消費者則樂於接受，將高糖飲品視為新鮮挑戰，社交媒體上還出現多支試飲測評視頻。

據報導，品牌選擇增設超高糖度選項，顯示其針對北美市場做出本土化策略。蜜雪冰城透過話題化的糖度設定，吸引年輕人打卡挑戰，形成免費宣傳效應。目前美國紐約與洛杉磯門市均在裝修中，未來也將提供類似高糖選項，並支持微信、支付寶付款。

截至2025年6月30日，蜜雪集團全球門市總數已突破5.3萬家，其中境外門市4733家，覆蓋12個國家，較去年同期淨增128家，呈現快速擴張態勢。蜜雪冰城以「性價比打底、話題化營銷」策略拓展海外市場，利用文化差異與飲食習慣差異提升品牌辨識度。

不過，專家提醒，超高糖飲品可能加劇肥胖與糖尿病風險，美國成人肥胖率已超40%。在商業擴張與品牌知名度提升之外，企業也需平衡公共健康責任，避免形成「甜蜜陷阱」。

蜜雪冰城 洛杉磯 糖尿病

上一則

港審批逾4個月 禁播「時代革命」導演新作 電檢：不利國安

下一則

黎案法官判詞：商人對中共怨恨憎惡 利用蘋果日報鼓勵抗爭

延伸閱讀

美中恢復兩軍溝通 兩國高級國防官員本周華盛頓會晤

美中恢復兩軍溝通 兩國高級國防官員本周華盛頓會晤
美國將22古巴移民送關達那摩灣 2個月來首見

美國將22古巴移民送關達那摩灣 2個月來首見
美國會新雕像揭幕 紀念民權少女對抗種族隔離就學

美國會新雕像揭幕 紀念民權少女對抗種族隔離就學
早鳥不一定便宜 2026年美國海內外30處最實惠飛行目的地

早鳥不一定便宜 2026年美國海內外30處最實惠飛行目的地

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19

超人氣

更多 >
年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠

年過65？別錯過國稅局這8項減稅優惠
好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這

好市多衣服打折每件不到10美元 大品牌便宜賣原因在這
47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚
親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

親睹雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」
柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友

柯克槍擊身亡是遭內部背叛？陰謀論震撼遺孀與盟友