新疆烏魯木齊中小學生 12月有首個「雪假」

中國新聞組／即時報導
冰雪經濟讓大陸農村收入倍增。圖為新疆阿勒泰老人展示如何使用毛皮滑雪板，他已做好今年冬季迎接四方遊客的準備。（新華社）
新疆，不僅暑期遊人多，進入隆冬時節，各景區也湧現遊客。位於新疆烏魯木齊縣的絲綢之路山地度假區內銀裝素裹，雪道上游人如織，身著各色滑雪服的雪友從山上飛馳而下，激起陣陣雪霧。

中新社報導，該度假區負責人24日介紹，今年11月15日開板以來，客流量持續攀升。特別是12月1日至5日，烏魯木齊市中小學生將迎來首個「雪假」，預計客流量將進一步增長。

「這片冰天雪地，正在變成老百姓的金山銀山」。烏魯木齊縣水西溝鎮平西梁村黨支部書記李桂琴表示，村裡依託得天獨厚的冰雪資源發展冰雪旅遊，形成滑雪場、民宿集群等業態，賦能鄉村振興。 　　

這個位於天山腳下的村莊，裝扮精緻的特色民宿鱗次櫛比，村民張春婉正在自家民宿的院子裡忙著。「2023年我們將房屋改造成民宿，今年還新建了小木屋提供咖啡等休閑服務」。說，加上丈夫在滑雪場當滑雪教練的收入，家裡的年收入較開民宿前翻了一番。 　　

從小在村裡長大的「90後」巴孜爾別克．阿得里，如今也依靠冰雪經濟吃上「旅遊飯」。他每年從11月中旬忙到第二年3月中旬，當滑雪教練，夏天就帶旅遊團。家裡還開著餐飲店，專門做抓飯、熏馬肉這些新疆特色美食。巴孜爾別克說，冰雪旅遊熱讓村民從「冬閒變冬忙」。

李桂琴說，近年來村裡通過發展旅遊業，不僅讓村民有了更高收入，還吸引外地青年來此創業，引入咖啡屋、小酒吧等新業態，進一步提升村遊吸引力。從新加坡留學歸來的「00後」謝成禹站在自己精心設計的民宿前說：「沒想到新雪季的生意會這麼好。我去年8月來村裡旅遊，決定留在這裡創業，成為新村民」。

如今平西梁村對外開放的民宿達60家，年可接待遊客40萬人次。李桂琴說，冰雪「冷資源」已成為推動鄉村振興的「熱經濟」，讓村民人均收入提高，幸福感顯著提升。

新疆 咖啡 新加坡

