丘成桐讚王虹「年輕一代最偉大最重要中國學者」 網民吵翻

著名數學家丘成桐（左）現身做開場白介紹，他表示，王虹（右）是年輕一代最偉大最重要的中國學者。（視頻截圖）

34歲青年數學家王虹近日在清華大學開數學講座，現場座無虛席。著名數學家丘成桐現身為王虹做開場白介紹時，盛讚王虹是年輕一代最偉大最重要的中國學者。不過，王虹在演講中提出的「可以用英文講課嗎？」引來網民不同看法，有人讚「全英文數學講座，厲害」，有人則認為中國數學家在中國講課還用英語，「這該是國際友人吧」。

綜合上觀新聞、香港01報導，王虹6月24日在清華大學開展數學講座，主題為「掛谷猜想」——調和分析與幾何學中的百年難題。相關視頻顯示，著名數學家、菲爾茲獎得主，清華大學講席教授丘成桐院士現身，為王虹做開場白和介紹，他表示：王虹是年輕一代最偉大最重要的中國學者。

丘成桐的這個評價在網上引發熱議，有網民認為「這個評價很高了，原話是：她是年輕一代最偉大最重要的中國學者。沒有之一」，「廣西的驕傲」，「可以，非常合適」，「丘老也來了，致敬！包括王虹教授，一起致敬」，「保護人才」。

不過有不少網民質疑：「偉大這種詞可以隨便用？」「韋東奕呢」，「美國人？中國人？」「用偉大這個詞太過了」，「保護啥呀，人家是美國大學教授，在美國工作的，保護也是美國人去保護」。

王虹在講座中詢問在場學生能否用英語講課。（視頻截圖）

另在講座現場，王虹還提出的一個請求也在網上引發熱議。王虹問在場學生：「可以用英文講課嗎？」，在場學生回答「Yes」。

對此，有網民表示贊同：「厲害，全英文數學講座，這樣中外學者溝通就完全無障礙，為深入有效合作奠定基礎」，「數學，尤其是高等數學，用英文講解更便利」。

但也有不少網民認為：「這個所謂中國數學家，在中國講個課還用英語，不會是中國話都不會說了吧」，「聽眾大多是中國人，為什麼不用漢語講呢？」，「該是國際友人吧？」。也有網民反駁稱這些說法太狹隘。

王虹來自廣西壯族自治區桂林市，2011年獲北京大學數學學士學位，之後進入巴黎綜合理工學院學習，2014年獲巴黎薩克雷大學數學碩士學位，隨後前往美國麻省理工學院 攻讀博士學位，並在導師拉里·古斯教授的指導下於2019年通過博士答辯。

博士畢業後，王虹在普林斯頓高等研究院從事博士後研究，之後成為加州大學洛杉磯 分校的助理教授。從2023年開始，她一直擔任紐約大學科朗數學科學研究所副教授。

作為調和分析領域的專家，王虹於2022年被授予「瑪麗安·米爾劄哈尼新前沿獎」，以表彰她「在限制猜想、局部平滑猜想和其他相關問題方面的進展」。她也被外界認為是目前最有機會獲得數學界最高獎項「菲爾茲獎」的青年女數學家之一。