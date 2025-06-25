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中國官媒：一些年輕幹部違法亂紀 膽子不小令人咋舌

中央社台北電
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中國近來有關年輕幹部違紀的討論，引發關注。圖為中央各部門幹部響應植樹活動。示意圖，非新聞當事者。(新華社)
中國近來有關年輕幹部違紀的討論，引發關注。圖為中央各部門幹部響應植樹活動。示意圖，非新聞當事者。(新華社)

中國近來加大反腐力道，查出不少年輕幹部違法亂紀案例，引發外界關注。官媒人民日報24日發表文章，直指一些年輕幹部違法亂紀案例令人咋舌，儘管年齡不大職級不高，但「胃口、膽子都不小，為害不淺」。

這篇以「年輕幹部是腐敗高危人群嗎？」為題的文章指出，近來有關年輕幹部違紀的討論引發關注。「玩心重、混日子、說話隨意、口大氣粗、精神空虛、貪圖享樂、社會交往複雜、生活不檢點」，成為各地對年輕幹部查擺問題的關鍵詞。

文章指出，從上述關鍵詞來看，一些年輕幹部的思想品質、工作作風和精神狀態「似乎出了問題，哪一條都很不簡單」，一段時間裡，關於年輕幹部違法亂紀的典型案例令人咋舌。

這篇文章舉例，有人為了玩網路遊戲不惜挪用人民幣數百萬元公款儲值的；有人則深陷網路賭博、直播打賞、奢侈享受不可自拔的。儘管有些年輕幹部「年齡不大、職級不高，但胃口、膽子都不小，為害不淺、影響尤甚」。

文章說，中國不少年輕人消費觀念超前，興趣愛好多，花得也多。一些工作崗位薪酬待遇不高，壓力責任卻不少，導致個別年輕幹部產生職業落差感，在自己經手的環節「撈錢、擠油水」，把本該用到工作中的技術實力、創新能力，用到了篡改網路程序、盜取單位數據、侵入系統截取資金上，「能力越大、危害越大」。

這篇文章提到，一些單位對年輕幹部「重使用、輕管理，只鼓勵、不教育」。有的單位任由年輕幹部濫用公章；有的隨意讓年輕幹部代筆審批；有的以專業特長為由不區分會計與出納。種種做法，客觀上為年輕幹部違紀違法創造了便利條件。

文章警告，年輕幹部「不是腐敗的天然免疫群體」。如果存在個人思想滑坡、環境煽風點火、制度缺位失位，再優秀的天之驕子，稍有不慎也會淪為階下囚。

文章還說，腐敗與年齡不存在強相關（高度相關），腐敗也不是哪個群體獨有的問題，真正需要關注的是「權力的制約、黨性的淬鍊和意志品質的健全」。中國當前對年輕幹部的警示教育，並不是在污名化或標籤化這一群體，而是「關卡前置」，把工作做到前面，讓年輕幹部儘早知道該不該做、能不能幹，避免悔之晚矣。

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