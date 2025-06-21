退錢可以…把商品剪爛或砸壞 商家反制「僅退款」出招了

消費者為了退款不得不銷毀商品。（取材自封面新聞／受訪者供圖）

多名消費者近日反映稱在購物網站消費後申請退貨，商家竟要求消費者將商品剪爛、砸壞直至徹底不能使用，並拍攝視頻或圖片作為審核依據，才予以退款，質疑如此「極端」的退貨要求涉及資源浪費且匪夷所思，商家稱這是針對「羊毛黨」惡意退貨及平台不合理退貨規定的反制措施。不過律師和學者認商家此舉涉違法且恐引發負面效應。

封面新聞報導，家住廣東的陳女士是一名90後寶媽，最近在某購物平台購買一款手機殼，收到後發現質量遠低於預期，於是發起退貨退款申請。賣家聯繫她協商溝通並提出條件：她可以不用退貨而直接獲得退款，但必須當場損毀手機殼，並將照片發給賣家以確保手機殼已完全無法使用。陳女士把皮製的手機殼剪得稀巴爛，對方卻表示損毀程度不夠，還要求她把掛繩也剪掉。她按照要求完成了操作才拿到了退款。

無獨有偶，成都市民張女士去年7月在網上買一箱牛奶 ，收到貨時已變質發酸，她向電商 平台發起「僅退款」申請。對方回覆提出條件與陳女士的遭遇如出一轍：需要把牛奶全部倒進馬桶裡，拍視頻作為申請退款的證據。

「好好的東西為什麼要弄壞？這難道不是太浪費了嗎？」張女士對這種消費經歷帶來的「不被信任感」感到十分不滿。同樣感到困惑的還有山東的劉女士，她因為收到的襪子質量有問題申請退款，賣家要求她把襪子全部損毀。

賣家表示，如果消費者選擇「僅退款」，商家將承擔商品本身成本以及諸多費用；若消費者選擇「退貨退款」，一般不為低利潤商品購買運費險的商家還需承擔退回的運費，利潤甚至無法覆蓋寄回的郵費。此外，一旦買家退貨，除了運費打水漂，還涉及運輸過程中的貨損、重新熨燙上架的人工成本，還有導致庫存積壓的風險。因此，商家會盡量勸說消費者不要寄回商品，而是通過協商解決。

為何商家會要求消費者銷毀商品呢？一名賣家表示，「僅退款」服務推出後，部分職業「薅羊毛」鑽空子，收到貨就發起「僅退款」售後服務。責任尚未明確下，部分商家被平台單方面判定「僅退款」，從而損失了貨款和產品，損失慘重；才提出了「讓消費者親手毀掉商品」的要求。