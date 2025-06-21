市值2千 Labubu隱藏款竟掛在長沙吸糞車 被人99元買走

吸糞車車尾掛著一隻灰色Labubu隱藏款。（取材自正在新聞）

全球近期掀起一陣Labubu 熱潮，一隻珍貴的第三代隱藏款Labubu意外現身湖南長沙的吸糞車，引發熱議。據悉，這隻市值約2000元人民幣（人民幣，下同，約278.59美元）的Labubu被一名男子以99元買走，堪稱「撿漏」傳奇。

正在新聞報導，長沙蕭女士日前在社交平台分享，她在小區丟垃圾時，發現一輛吸糞車車尾掛著一隻灰色Labubu，覺得新奇有趣便拍照上傳。網友提醒，這隻公仔可能是稀有的正品隱藏款，價值高達2000元。得知Labubu價值後，蕭女士決定蹲守等待，想要找到它。

連續四天守候，蕭女士終於再次看到了吸糞車，並向司機詢問Labubu的下落。沒想到，結果卻讓她失望，Labubu已經被一名年輕男子以99元買走了。這位男子看中Labubu，堅持付了99元的小紅包，最終成功獲得Labubu。

司機透露，這隻Labubu是他某天在街上撿到，覺得有趣便隨手掛在吸糞車上裝飾。他興奮地表示，沒想到隨手撿來的毛娃娃竟能賣錢。據悉，男子事後通過編號查詢，確認這是正品第三代隱藏款Labubu，市值高達2000元。他還在朋友圈上逗趣地寫道：「上個主人不愛惜你，我來愛護你。」

這起意外「撿漏」事件在網上引發熱烈討論，網友紛紛感嘆男子的慧眼與好運，同時也為Labubu的收藏熱潮再添話題。