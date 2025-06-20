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鄭州海洋公園高薪招「摸魚官」 海豚將親自終試挑人選

中國新聞組／北京20日電
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鄭州海昌海洋公園月薪3萬招募「首席摸魚官」。（取材自大象新聞）
鄭州海昌海洋公園月薪3萬招募「首席摸魚官」。（取材自大象新聞）

河南鄭州海昌海洋公園發布月薪3萬（人民幣，下同，約4179美元）招募「首席摸魚官」，面試條件要求顏值高、性格好，最重要是海豚喜歡，主要職責就是搭檔點斑原海豚和遊客互動，園方將從簡歷中篩選出10人帶薪試崗，由鄭州海昌常駐的動物明星瓶鼻海豚家族進行「複試」，點斑原海豚親自進行終試。值得一提的是，此次複試以及終試都是「帶薪制」，日薪更將高達千元。

大象新聞報導，園方表示，中原首個點斑原海豚天團將在7月入駐鄭州海昌，為此特別招募「首席摸魚官」，不管是「顏值天花板」、「社交悍匪」，還是「愛搞抽象的腦洞達人」，都可以報名參與；屆時將與海豚天團組CP一起和遊客科普互動、遊戲打卡，以新形式提升海洋科普的趣味性，激發遊客探索海洋的熱情。

據報導，園方說，大家熟悉的瓶鼻海豚相比，點斑原海豚身材嬌小，更加靈活，喜歡雜耍式躍出水面，明亮的白喙和身上的斑點非常容易分辨。點斑原海豚性情相當活潑，是海洋屆的「八卦扛把子」，很喜歡迎著海浪游泳，少年的點斑原海豚尤其喜歡垂直跳躍，在海面上造成巨大的浪花，場面十分壯觀。

報導指出，鄭州海昌居住著兩種海豚，9隻瓶鼻海豚，3隻灰海豚，在海豚秀場的王牌演出「海豚奇幻秀·豫見海洋」中，憑借淩空跳躍、360度高空旋轉、水中直立行走、轉呼啦圈等絕技展示，成為公認的「海洋明星」，收穫了大量熱情粉絲。中原首個點斑原海豚天團和「首席摸魚官」的加入，將在中原之海創造更多歡樂的同時，沈浸式輸出海洋文化。

瓶鼻海豚和保育員培養默契。（取材自大象新聞）
瓶鼻海豚和保育員培養默契。（取材自大象新聞）

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